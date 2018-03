Les affinités pro israéliennes de l’opposition syrienne -ou d’une partie d’entre elle- montent à la surface après avoir longtemps été bien occultées.

C’est le cas surtout de la chaine de télévision syrienne Orient qui a joué un rôle de soutien à la rébellion en Syrie et aux groupes terroristes.

Diffusant depuis les Emirats arabes Unis, elle s’est mise récemment à accueillir des invités israéliens dans ses programmes.

Selon le journal libanais al-Akhbar, l’un d’entre eux a été Dany Dannon, l’ambassade d’Israël au sein des Nations unies. Il a été convié pendant 40 minutes par l’animatrice Haïfi Bouzo qui a présenté l’interview comme « un évènement historique ».

Pour justifier cette normalisation flagrante, elle a ajouté : « on ne peut ignorer le rôle qu’Israël a joué en tant qu’acteur régional puissant dans la révolution syrienne ».

Selon elle, « la cause syrienne a besoin d’une telle interview pour comprendre la position israélienne loin des slogans et des surenchères ».

Dannon a évoqué durant l’entretien ses ancêtres égyptiens, précisant comment ils se sont implantés en Palestine pour y fonder leur Etat en 1948.

Mme Bouzo a trouvé le toupet de lui demander alors : « et comment cohabitez-vous avec les Palestiniens », et de croire à sa réponse : « Israël croit en la coexistence, ce n’est pas un problème, mais le règlement rendra le Moyen-Orient un endroit meilleur ».

A plusieurs reprises, elle lui a demandé si Israël soutenait le président Bachar al-Assad et lui répondait : « non. Assad a prouvé qu’il ne voulait pas la paix avec nous ».

L’invité israélien a émis l’espoir que puisse accéder au pouvoir en Syrie des gens comme l’ancien président égyptien Anouar Sadate, qui a été le premier à capituler face à Israël et à conclure avec lui un accord.

Durant l’interview, Bouzo n’a cessé de stigmatiser « Les exactions du régime syrien », alors que l’ambassadeur feignait compatir avec le peuple syrien, arguant qu’Israël ne restera pas les mains croisées et offrira de l’aide humanitaire au peuple syrien.

A noter que l’entité sioniste qui a usurpé la patrie du peuple palestinien a tué au moins un demi-million de Palestiniens et d’Arabes durant ses 70 années, selon al-Akhbar.

Selon ce dernier, depuis sa création depuis 10 ans, cette chaine de télévision Orient s’était fait remarquer par l’adoption d’un discours médiatique sectaire haineux. L’Iran et le Hezbollah constituaient le thème central de sa campagne haineuse. Les observateurs soupçonnaient des accointances avec Israël derrière elle. Voilà que c’est visible.