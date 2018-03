Les militaires syriennes ont mené à bien l’opération de libération de toutes les villes et localités de la Ghouta orientale, selon le commandement de l’armée syrienne.

«Après une série de batailles soigneusement planifiées et des hostilités conduites par nos forces armées en collaboration avec les forces alliées, nous avons repris le contrôle sur toutes les villes et localités de la Ghouta orientale aux alentours de Damas.», a déclaré le commandement de l’armée syrienne dans un communiqué dont Sputnik a pris connaissance.

Les dernières localités libérées et qui ont été totalement nettoyées sont Arbine, Jobar, Aïn Terma et Zmelka. Elles sont situées au sud de la Ghouta orientale.

L’armée a en outre annoncé avoir éliminé des postes de commandement et des positions de tir des terroristes.

Elle a promis de « continuer à combattre pour délivrer du terrorisme » l’ultime poche rebelle dans la Ghouta orientale, autour de la grande ville de Douma, où des discussions avec la Russie pour une évacuation négociée piétinent avec le groupe terroriste pro saoudien Jaych al-Islam.

Otages libérés

En outre, huit personnes retenues en otages par les terroristes du l’ex-branche d’Al-Qaïda le Front al-Nosra dans la Ghouta orientale ont été libérées, informe ce samedi le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.

Toujours concernant la Ghouta, le ministère russe de la Défense a donné les derniers chiffres des personnes ayant quitté cette zone depuis le début de l’évacuation.

«Au total, la sortie de plus de 150.000 personnes a été assurée depuis le lancement des pauses humanitaires dans la Ghouta orientale avec le concours du Centre russe», indique-t-il.

Autre bilan donné par le ministère : depuis l’instauration des pauses humanitaires dans la Ghouta orientale, plus de 38.000 radicaux et membres de leurs familles ont été évacués de la localité d’Arbine vers la zone de désescalade d’Idlib.

«Depuis le début de l’action, 38.191 radicaux et membres de leurs familles ont quitté Arbine pour la province d’Idlib», indique un communiqué du ministère.

En particulier, le 30 mars, 6. 276 radicaux du groupe Faylaq al-Rahmane avec leurs familles ont été évacués dans 141 bus de la localité d’Arbine vers la zone de désescalade d’Idlib.

Les radicaux restant continuent de quitter la Ghouta orientale, annonce la Défense russe.

