En plein dégel autour de la crise nord-coréenne, la Corée du Sud et les États-Unis ont décidé de ne pas renoncer à leurs manœuvres militaires annuelles conjointes. Toutefois, afin de ne pas provoquer le Nord, les exercices Foal Eagle et Key Resolve initialement prévus pour durer un mois seront tenus à plus petite échelle.

Bien que le dégel diplomatique avec Pyongyang s’accélère, les États-Unis et la Corée du Sud ne sont pas prêts à dire «non» aux exercices annuels: Séoul et Washington ont débuté dimanche des exercices militaires conjoints.

Ces manœuvres appelées Foal Eagle et Key Resolve, qui se tiennent chaque printemps, avaient été repoussées pour éviter qu’elles ne coïncident avec les JO de Pyeongchang.

Les exercices Foal Eagle combinent opérations terrestres, aériennes et navales et opérations spéciales. Les simulations par ordinateur de Key Resolve sont également prévues, pour deux semaines, à partir du 23 avril. Les manœuvres sont prévues pour durer l’ensemble du mois d’avril.

Cette fois, selon les informations de Yonhap, les exercices n’impliqueront que des armes défensives afin de ne pas provoquer Pyongyang.

Quelque 23.700 militaires américains et 300.000 Sud-Coréens devraient participer aux opérations, a déclaré un porte-parole du Pentagone en mars.

Pyongyang accuse habituellement son voisin du Sud et Washington de s’entraîner pour une invasion du Sud. Pour le moment, les autorités nord-coréennes n’ont rien dit à ce sujet.

Un sommet entre les deux Corées est prévu le 27 avril pour la première fois depuis plus de dix ans. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le Président sud-coréen Moon Jae-in devraient aborder à cette occasion la question de la dénucléarisation de la péninsule coréenne et l’amélioration des relations entre des deux pays.

Source: Sputnik