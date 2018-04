Dans un communiqué publié ce Dimanche, les Gardiens de la révolution ont condamné avec véhemence le massacre sioniste contre les Palestiniens participant à la Marche du retour, vendredi », soulignant qu' »ils ne ménageront aucun effort pour soutenir le peuple palestinien dans l’exercice de ses droits légitimes », a rapporté l’agence d’informations iraniennes Farsnews.

Dans leur communiqué, les Gardiens de la révolution ont affirmé que » les efforts conjoints des États-Unis et de leurs alliés européens et régionaux pour garantir la sécurité de l’entité sioniste, cette entité artificielle qui massacre les enfants, sont voués à l’échec ».

Et de poursuivre : »le massacre de 16 palestiniens et de plus de 1400 blessés, Vendredi, a eu lieu avec le soutien des États-Unis et de leurs alliés européens et régionaux. Ce crime a prouvé une fois de plus que les sionistes sont très terrifiés par une nouvelle Intifada et par les capacités de la résistance islamique palestinienne ».

Le texte a ajouté que « les crimes sauvages commis par l’entité sioniste dans la bande de Gaza prouvent que toute négociation conduite par certains dirigeants arabes, qui cherchent à établir des relations secretes avec l’occupation israélienne, ne réalisera rien , et ce , malgré le soutien illimité, secet ou public, de l’administration US et de son président idiot. Le seul résultat qu’ils récolteront est une intifada populaire et une résistance islamique palestinienne qui accéléreront le processus d’éradication de la glande cancéreuse « Israël » de la région ».

Le texte rappele que « la communauté internationale et les militants des droits de l’Homme doivent affronter un nouveau test historique » soulignant » la nécessité de prendres des mesures fermes et immédiates condamnant les crimes sionistes et de travailler pour assurer les droits des Palestiniens. Le peuple palestinien opprimé et sans défense, a besoin aujourd’hui d’un soutien pour mettre fin aux crimes de l’occupation sioniste sur sa terre ».

Le texte estime que » le rêve d’un Israël ou celui de pouvoir assurer la sécurité à cette entité usurpatrice est une affaire impossible », ajoutant « que la nation islamique estime que la défaite finale des terroristes et des groupes extrémistes dans la région, surtout après l’effondrement de Daesh est le prélude à accorder plus d’interet à la cause palestinienne. D’ailleurs, les Palestiniens ont adressé, ce message au monde: ils ont prouvé que leur cause est encore vivante et qu’ils sont prêts à lutter jusqu’au bout ».

Et de conclure : »Les Gardiens de la révolution , en tant que bras puissant du peuple iranien, ne ménagera aucun effort pour soutenir le peuple palestinien ».

Source: Médias