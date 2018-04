L’unité balistique de l’armée yéménite et de l’organisation houthie Ansarullah ont tiré dimanche un nouveau missile balistique de type Qaher 2M contre un camp militaire saoudien à Jizane (sud de l’Arabie).

Ce tir intervient une semaine après le discours du chef d’Ansarullah Abdel Malek al-Houthi qui a évoqué le développement des capacités balistiques des forces yéménites dans leur lutte contre les forces de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite.

Le 29 mars, les forces yéménites ont visé à l’aide d’un missile balistique de type Badr1 la compagnie pétrolière saoudienne Aramco, laquelle avait été frappée d’un missile du même type une semaine auparavant.

Pour les forces yéménites, la hausse des tirs de missiles balistiques est une riposte aux crimes continus de la coalition à l’encontre des civils yéménites.

Et puis, dans la région frontalière d’Assir des dizaines de mercenaires yéménites et soudanais ont été tués et blessés suite à une opération menée par les forces yéménites qui ont repris le contrôle de plusieurs sites proches du passage frontalier d’Olab.

Ryad annonce la mort de 5 de ses soldats

Entre-temps, l’Arabie saoudite a annoncé samedi la mort de « 5 de ses soldats qui opéraient dans la région de Jizane », rapporte l’agence officielle saoudienne qui n’a pas précisé des détails sur les raisons ou la date de leur mort.

L’Arabie a également organisé des funérailles pour deux de ses soldats tués à la frontière avec le Yémen, a-t-on précisé de même source.

Par ailleurs, 10 mercenaires de la coalition saoudo-US ont été liquidés par des francs tireurs yéménites. Une source militaire a expliqué que ceci a eu lieu ires ont été tués, durant ces dernières heures, sur les fronts de Nehm, Karch et Sala.

Un mercenaire viole une fillette à Hodeida

Sur un autre plan, la violation d’une fillette yéménite dans la région de Khokha (à Hodeida) par un mercenaire de la coalition, de nationalité soudanaise, continue à faire couler de l’encre.

Les Yéménites s’apprêtent à organiser des protestations dans plusieurs régions du pays pour condamner cet acte ignoble.

La communauté soudanaise au Yémen a publié un communiqué dans lequel elle a fermement condamné ce crime.

Et d’affirmer : cet acte ne représente pas les valeurs du peuple soudanais qui refuse d’être impliqué dans la guerre injuste menée contre le peuple yéménite en échange d’une poignée de dirhams émiratis ou riyals saoudiens.

Bombardement d’un camp de réfugiés

Sur un autre plan, l’aviation de la coalition saoudo-US a mené ce lundi deux frappes contre les camps de réfugiés dans la province côtière de Hodeïda.

Selon un bilan provisoire citée source médicale, 20 civils (et non plus 12) sont tombés en martyre et 9 autres dont des femmes et des enfants ont été blessés, a rapporté la chaine libanaise AlMayadeen.

Source: Traduit d'AlMasirah + AlQuds al-Arabi