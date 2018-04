Le Hamas a salué les propos de l’ex-président du parti irlandais Sinn Fein, Gerry Adams, qui a sommé le gouvernement de son pays à expulser l’ambassadeur israélien.

Le mouvement de résistance palestinien a appelé, ce lundi, les politiciens européens à soutenir la cause palestinienne et « à prendre pour exemple le courage de Gerry Adams en adoptant des positions responsables et audacieuses qui mettent en relief la souffrance du peuple palestinien et les violations israéliennes quotidiennes à son encontre ».

Dans une déclaration à la presse, le Hamas a en outre sommé la communauté internationale « à sanctionner l’entité sioniste pour ses crimes et à agir rapidement pour mettre fin aux souffrances du peuple assiégé dans la bande de Gaza ».

Rappelons que le parti irlandais avait sollicité l’Union européenne et l’ONU de prendre des positions fermes face aux violations israéliennes à l’encontre des Palestiniens, dont la liquidation des manifestants civils et l’encerclement de plus de 2 millions Palestiniens dans la bande de Gaza.

Source: Traduit d'AlMayadeen