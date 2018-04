Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé mercredi qu’il n’y avait « pas de limites à l’absurde », en réaction à des propos du président iranien Hassan Rohani qui a accusé Israël de soutenir des « terroristes » en Syrie.

Mercredi, lors d’un sommet à Ankara entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et ses homologues russe et iranien Vladimir Poutine et Hassan Rohani, ce dernier a dénoncé « le soutien quotidien du régime sioniste aux terroristes en Syrie », selon le site internet de la présidence iranienne.

« Il n’y a pas de limites à l’absurde, la pieuvre du terrorisme iranien accuse Israël de terrorisme », a réagi M. Netanyahu sur son compte Twitter.

« Si Rohani ne connaît pas les détails des activités terroristes de la « Force Qods » iranienne en Syrie, Israël pourra le briefer », a ajouté M. Netanyahu, en référence à une force dépendant des Gardiens de la révolution, l’armée d’élite du pays, et qui est chargée des opérations extérieures, notamment en Syrie où Téhéran soutient le régime.

M. Netanyahu avait appelé fin mars à faire front contre l’Iran, ennemi juré d’Israël, qu’il a qualifié de « principal sponsor » du terrorisme dans le monde.

Les présidents russe, iranien et turc se sont engagés mercredi à Ankara à coopérer en vue de parvenir à un « cessez-le-feu durable » en Syrie où les trois pays se sont imposés en maîtres du jeu.

Source: Sputnik