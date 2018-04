L’ex- général et ancien haut-officier des services de renseignements saoudiens, Anwar Ochki, (proche du régime des alSaoud ) a défendu l’idée d’une partition de la région, notamment le Yémen, l’Iran, la Turquie, l’Irak et la Syrie, a rapporté l’agence d’informations iraniennes Farsnews.

Il a écrit sur son compte Twitter , concernant le Yémen, que » si le peuple du Sud arabe avait uni ses rangs , avait formé son propre état et developpé ses ports, il aura été l’un des meilleurs pays du Moyen-Orient ».

A noter que c’est la première fois que l’Arabie saoudite s’exprime publiquement en faveur de la division du Yémen en États du Sud et du Nord.

« Les Kurdes doivent s’unir et leur objectif stratégique doit être le Grand Kurdistan et ce, d’une manière pacifique, calme et étudiée », a déclaré le général saoudien à la retraite.

M.Ochki avait appelé lors de son discours au congrès de Tel-Aviv en 2015, à « la création d’un Grand Kurdistan par des moyens pacifiques, car un tel projet noyerait les ambitions iraniennes, turques et irakiennes. Ainsi, chaque pays devra abandonner un tiers de son territoire au profit du Kurdistan ».

Le général à la retraite Anwar Majid Ochki est un ancien haut-officier du renseignement saoudien, il était chargé aussi des forces armées saoudiennes. Il a été le conseiller spécial auprès du Secrétaire général du Conseil national de sécurité durant la période du prince Bandar bin Sultan bin Abdulaziz Al Saoud. Il était consultant au comité des experts du Conseil des ministres saoudiens.

Actuellement, il est le président du Centre d’études de Développement politique et stratégique au Moyen-Orient à Jeddah en Arabie Saoudite.

