L’Iran est tenu de soutenir le Hamas « sous quelque forme que ce soit », écrit le guide suprême de la révolution iranienne, l’ayatollah Ali Khamenei, dans une lettre adressée au chef du mouvement de résistance palestinienne le Hamas.

Dans cette lettre, l’Ayatollah Khamenei a insisté sur la position immuable de la République islamique d’Iran pour soutenir la Palestine et les combattants de la Résistance palestinienne. Il a affirmé que le règlement de la question palestinienne est possible via le renforcement par le monde musulman du camp des combattants de la Résistance afin de donner de l’élan au combat contre les occupants israéliens et leurs alliés.

Il a ajouté : « Ne faiblissez pas dans la poursuite de l’ennemi. Si vous souffrez, lui aussi souffre comme vous souffrez, tandis que vous espérez d’Allah ce qu’il n’espère pas. Allah est Omniscient et Sage. Vous serez victorieux si Dieu le veut, à condition qu’il n’y ait pas de faiblesse dans votre esprit … ».

Et de poursuivre : « Ces jours-ci, l’ennemi sioniste intensifie sa cruauté et son oppression contre les habitants de Gaza. Cela remplit de tristesse et de colère le cœur des amis de la Palestine. La République islamique d’Iran considére la question de la Palestine comme la priorité de la Oumma islamique. Il n’y a pas l’ombre d’un doute que le combat et la résistance sont le seul choix qui existe pour sauver la Palestine et consoler le chagrin du peuple courageux de la Palestine. Dans votre lettre, vous avez évoqué plusieurs défis importants auxquels fait face aujourd’hui la Oumma islamique, et vous avez insisté sur la trahison et le comportement divisionniste des dirigeants de certains États musulmans, ainsi que leurs desseins maléfiques pour se soumettre au Grand Satan (ndlre: les USA). Vous avez également rappelé le courage des combattants palestiniens qui se battent en première ligne sur le front contre les pressions, les oppressions et les crimes de l’ennemi sioniste. Je confirme que tout ce que vous aviez écrit est la pure vérité, et nous tenons à vous soutenir par tous les moyens ».

« Pour nous, c’est une obligation religieuse et humaine de vous soutenir. Les États, les gouvernements et les peuples musulmans sont tous responsables de ce grand devoir qui est le leur. Aujourd’hui, la défense de la dignité et de la force de la Oumma islamique n’est possible que par la résistance face à l’Arrogance mondiale et à ses complots démoniaques. Toute action pour entamer le dialogue avec les responsables menteurs et rusés du régime occupant d’Israël serait une erreur impardonnable, car elle retarderait la victoire du peuple Palestinien et prolongerait le chagrin de ce peuple opprimé. Le règlement de la question palestinienne serait possible si le monde musulman venait renforcer le camp des combattants de la Résistance afin de donner de l’élan au combat contre les occupants israéliens et leurs alliés. Les peuples, surtout les jeunes courageux des pays arabes et musulmans, ainsi que les gouvernements qui se sentent responsables envers la question de la Palestine, doivent prendre au sérieux leur devoir ».

Source: Avec AFP