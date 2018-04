L’ONG israélienne B’Tselem lancera jeudi une campagne dans laquelle elle demandera aux soldats de l’armée d’occupation de désobéir aux ordres donnés par les officiers.

La campagne intitulée « Désolé, officier, je ne vais pas tirer » comprendra des publicités dans les journaux dans lesquelles les soldats recevront l’ordre de refuser de tirer sur des manifestants non armés, a rapporté le site israélien i24.

Cette initiative a été prise après les violences israéliennes de vendredi dernier, au cours desquels des soldats ont tiré à balles réelles sur des manifestants palestiniens pacifiques. 17 jeunes sont tombés en martyre et plusieurs autres blessés.

Le ministre de la Défense Avigdor Lieberman avait déclaré mardi qu’ « Israël » ne changera pas sa politique face aux manifestations palestiniennes le long de la frontière avec Gaza.

« Nous avons établi des règles du jeu claires et nous n’avons pas l’intention de les changer. Quiconque s’approche de la clôture met sa vie en péril et je recommanderai aux habitants de Gaza de diriger leurs efforts non pas vers des manifestations contre Israël mais en faveur du changement de régime au sein de la bande », avait dit Lieberman.

Plus de 30.000 personnes ont manifesté vendredi dernier le long de la frontière avec Gaza, à l’occasion de la journée de la terre également appelé « la grande marche du retour ».

Les manifestations doivent durer six semaines pour exiger le « droit au retour » des réfugiés palestiniens et dénoncer « le blocus israélien ».

Source: Médias