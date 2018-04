Avant le sommet tripartite d’Ankara sur la Syrie, qui a réuni ce mercredi les trois présidents iranien, russe et turc, le président iranien Hassan Rohani s’est entretenu avec son homologue russe Vladimir Poutine de la coopération irano-russe.

Au cours de cette rencontre, M. Rohani a insisté sur l’importance de l’application minutieuse des accords conclus entre Téhéran et Moscou dans divers domaines, notamment l’économie, l’énergie, les transports et le transit. Il a estimé que le développement des relations interbancaire faciliterait la circulation des hommes d’affaires et des touristes entre les deux pays et permettrait l’essor des échanges commerciaux entre la Russie et l’Iran. Il a souhaité que les deux pays aient le plus vite possible recours à leurs monnaies nationales respectives dans leurs échanges bilatéraux.

Quant à la coopération stratégique entre Téhéran et Moscou, le président Hassan Rohani a plaidé pour la poursuite des coordinations visant à soutenir le processus politique en Syrie afin de rétablir la paix et la stabilité dans toute la région.

Il a rappelé que durant ces quatre dernières années, il a rencontré douze fois son homologue russe Vladimir Poutine et que ces contacts à haut niveau ont permis à l’Iran et à la Russie d’arriver à rapprocher leurs points de vue de manière très constructive sur de nombreux dossiers régionaux et internationaux.

Au cours de cette rencontre, le président russe Vladimir Poutine a salué le développement de la coopération irano-russe tant au niveau régional qu’international. Il a insisté sur le caractère positif de cette coopération notamment en Syrie, et a prôné le maintien de contacts réguliers entre les autorités iraniennes et russes.

« L’Iran est une grande puissance régionale et les Iraniens sont une nation intelligente dont la place, les droits et les intérêts nationaux et régionaux doivent être respectés par tous les États », a déclaré le président Poutine.

Le président Poutine a fait état de la ferme volonté de Moscou de poursuivre ses coopérations politiques, économiques, défensives et énergétique avec Téhéran, en annonçant que Moscou développerait sa participation et ses investissements dans divers secteurs économiques et industriels de l’Iran.

Comme son homologue iranien, le président russe a également soutenu le renforcement des relations interbancaires et l’usage des monnaies nationales dans les échanges commerciaux.

En ce qui concerne l’accord nucléaire entre l’Iran et les six grandes puissances, le président Vladimir Poutine a salué le respect par l’Iran de tous ses engagements dans le cadre du Plan global d’action conjoint (PGAC). Il a appelé la communauté internationale à soutenir le PGAC, en estimant que toute atteinte portée contre ce plan serait un grand préjudice à la solution diplomatique des différends dans la région et dans le monde entier.

Source: PressTV