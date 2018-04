Les événements sanglants de vendredi dernier risquent de se reproduire le 6 avril: des milliers d’habitants de Gaza s’apprêtent à participer à de nouvelles manifestations d’envergure à la frontière avec « Israël ».

Les Palestiniens de Gaza envisagent de tenir ce vendredi de nouvelles actions de protestation d’envergure à la frontière avec « Israël », rapportent les médias, se référant aux organisateurs des protestations contre l’occupation israélienne.

Ces derniers estiment que des milliers de personnes pourraient répondre présent à leur appel et se rassembler le long de la frontière avec « Israël ». Pendant ce temps, relate la presse, les militaires israéliens se préparent eux aussi à d’éventuels troubles, déterminant les lieux de déploiement des soldats, dont des snipers, de l’autre côté de la clôture.

Pour rappel, des dizaines de milliers de Palestiniens ont participé vendredi à des manifestations le long de la frontière entre la bande de Gaza et « Israël » à l’occasion de la Journée de la Terre, exigeant le retour des Palestiniens sur leurs terres. Les rassemblements ont vite dégénéré en affrontements avec l’armée, faisant 16 morts et plus de 1.000 blessés.

Des heurts de moindre envergure se sont poursuivis le lendemain et au cours de cette semaine.

Le 30 mars est le jour à partir duquel des milliers de Gazaouis, coupés du monde en raison du blocus israélien et de la fermeture quasi-permanente de la frontière avec l’Égypte, sont appelés à camper pendant un mois et demi non loin de la barrière qui clôt la frontière de Gaza avec « Israël ».

Ces six semaines de protestation, baptisées «grande marche du retour», sont dédiées au droit au retour des Palestiniens qui, par centaines de milliers, ont été chassés de leurs terres ou ont fui lors de la guerre ayant suivi la création d’Israël en 1948.