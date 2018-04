Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Bahram Qassemi a villipendé le régime des alSaoud les accusant de courtiser voire d’aduler l’entité sioniste, a rapporté l’agence d’informations iraniennes Farsnews.

M. Qassemi a affirmé que « les ambitions de MBS pour s’emparer du pouvoir sont pathologiques et chroniques. Pire, afin de s’assurer du soutien permanent des États-Unis et du régime sioniste, sans compter les milliards de dollars qu’il a volé du Trésor public , le prince héritier saoudien se met maintenant à faire des déclarations ridicules et honteuses ».

Et de poursuivre : »Ce novice, assoiffé de pouvoir, a ignoré toutes les réalités historiques et sept décennies de tyrannie commis par le régime sioniste. Il a trahi la cause palestinienne, en parlant de rapprochements entre son pays et ce régime illégitime. Il ne connaît ni l’histoire ni la géographie, ni les valeurs de son peuple, ni celles des peuples opprimés et avides de liberté. Il n’est pas conscient de la souffrance endurée par les musulmans et par les Palestiniens. Et il ne sait pas faire la différence entre ses amis et ses ennemis ».

« Les récentes politiques saoudiennes sont une tragédie pour un pays musulman qui, de surcroît, a beaucoup de prétentions. Riyad s’est transformé en une véritable conte de fées pour le régime sioniste. Et il est clair que cette attitude aura des conséquences désastreuses pour les Saoudiens : une honte qui sera inscrite dans l’histoire » a-t-il martelé.

A noter, qu’un prince saoudien, opposant au régime de Riyad, a révèlé que « les États-Unis et Israël consentiraient à l’intronisation de Mohammed ben Salmane à condition d’une normalisation des relations entre Riyad et Tel-Aviv » a rapporté la chaine satellitaire libanaise alMayadeen.

