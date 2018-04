Les diplomates russes auraient ouvert des négociations sur la construction d’une base militaire dans le nord de la Somalie , selon le portail d’information South Front.

Le portail South Front annonce que des négociations sur la construction d’une base militaire russe dans le nord de la Somalie sont en cours et qu’elles avaient apparemment commencé début 2017 lors de la visite d’un diplomate de l’ambassade russe à Djibouti.

Il est question de l’aménagement d’une base pouvant abriter 1.500 militaires et de la construction d’une infrastructure pour entretenir deux destroyers, quatre corvettes et deux sous-marins. La construction de deux pistes est également envisagée en vue d’accueillir 6 avions de transport militaires et environ 15 chasseurs. La base devrait être installée aux environs de la ville de Zeila.

La chaîne Telegram Directorate 4 précise qu’une base militaire des Émirats arabes unis se trouve déjà dans la région.

Une base dans le nord de la Somalie pourrait revêtir une importance stratégique, permettant de contrôler l’entrée dans le canal de Suez.

Des bases de nombreux États, notamment des Émirats arabes unis, de la Chine, de la France, des États-Unis, du Japon et de la Turquie sont actuellement installées dans la région de la Corne de l’Afrique.

Force est de constater que l’information sur les négociations relatives à la construction d’une base russe dans la Corne de l’Afrique n’a pas été confirmée officiellement.

Source: Sputnik