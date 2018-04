Le président iranien Hassan Rohani a ordonné lundi de livrer la première cargaison de gâteau jaune fabriqué dans l’usine d’Ardakan, dans le centre de l’Iran au site nucléaire d ‘UCF à Ispahan, a rapporté l’agence d’informations iraniennes Farsnews.

Lors d’une cérémonie organisée à l’occasion du 12ème anniversaire de la Journée nationale de la technologie nucléaire iranienne , le président Rohani et Ali-Akbar Salehi, chef de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique, ont visité une exposition sur l’industrie nucléaire iranienne. Prés de 83 exploits nucléaires ont été dévoilés dont 74 à travers des vidéoconférences.

Les réalisations concernent les domaines des centrifugeuses, de la séparation et de la médecine nucléaire. Parmi ces acquis nucléaires, citons trois qui sont le premier simulateur de mesurer le processus, la spectroscopie laser pour l’analyse d’isotopes et le décanteur centrifuge.

Pour sa part, le porte-parole de l’Organisation iranienne de l’Energie atomique, Behrouz Kamalvandi a annoncé que les installations atomiques d’Iran peuvent entamer l’enrichissement à 20 pour cent dans deux jours.

Il a souligné « que nous pourrons revenir à l’enrichissement à 20 pour cent dans quatre jours. Nous pourrons même le faire en deux jours, mais M. Salehi a dit quatre jours pour que ce soit opérationnel à 100% « ..

Et de conclure : »Ces propos ne sont pas faux, car nous avons plus de 1600 dispositifs actifs à Fordo, sans en avoir injecté de gaz. Alors si un jour nous voulons augmenter notre enrichissement à 20% nous n’aurons besoin qu’amener les réservoirs et les connecter aux dispositifs ».

Source: Médias