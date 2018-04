Le système de paiement de Mir en Russie pourrait commencer à fonctionner en Iran d’ici la fin de l’année, a annoncé lundi le président du Comité des marchés financiers de la Douma d’Etat russe, Anatoly Aksakov.

« Les marchés iranien et [russe] sont absolument différents, tout comme les volumes [d’achat] de nos cartes de paiement, il y a de l’espoir que le système [de carte] Mir commencera à fonctionner en Iran », a déclaré Aksakov aux journalistes.

Au cours des six derniers mois, les banques russes et iraniennes ont ouvert plus de 60 comptes de correspondants mutuels, selon le législateur. Il a souligné que le volume des transferts impliquant ces comptes avait augmenté de sept fois au cours des deux dernières années.

Il a exprimé la conviction que la tendance à la hausse de l’augmentation des transactions mutuelles se poursuivrait, en dépit des sanctions économiques et financières imposées par d’autres pays.

En août, les banques centrales de Russie et d’Iran ont signé un mémorandum d’accord lors d’une réunion du groupe de travail permanent de la Commission économique et commerciale russo-iranienne sur la coopération financière et bancaire.

En mars dernier, le ministre iranien de l’Economie et des Finances, Massoud Karbasian, a déclaré à Sputnik que Téhéran avait l’intention de commencer à éliminer les problèmes techniques afin d’intégrer pleinement les systèmes iraniens Shetab et Mir.

Le système de paiement national MIR a été créé après que Visa et MasterCard aient refusé certains services bancaires russes en raison des sanctions américaines imposées à Moscou sur le conflit en Ukraine. Le système a été lancé en Russie en avril 2015.

Source: Avec Sputnik