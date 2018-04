Le président syrien Bachar al-Assad a accusé les puissances occidentales de menacer la Syrie en se basant sur des mensonges qu’ils ont fabriqués eux-mêmes, en allusion à la mise en scène chimique postée sur la Toile au lendemain de l’accord avec la milice de Jaïsh al-Islam.

« Les menaces de certains Etats occidentaux d’attaquer la Syrie sont fondées sur des mensonges qu’ils eux-mêmes fabriqués ainsi que leurs sbires parmi les groupes terroristes de l’intérieur, après la libération de la Ghouta orientale et l’effondrement des calculs qu’ils avaient misés dans leur guerre terroriste contre la Syrie », a dit M. Assad recevant à Damas Ali Akbar Velayati, le conseiller du guide suprême iranien Ali Khamenei, selon l’agence Sana.

Selon lui, chaque fois qu’une victoire est réalisée sur le terrain, des voix s’élèvent dans les Etats occidentaux et des actions sont entamées pour changer le cours des évènements.

«Toute action ne contribuera qu’à déstabiliser davantage la région et à menacer la sécurité et la paix internationales », a-t-il assuré.

Visiblement lésés par la libération dans la Ghouta orientale, qui était restée le fief des groupes terroristes qu’ils ont soutenus, les dirigeants occidentaux ont pris pour prétexte la mise en scène chimique pour provoquer de ceoncert une levée de boucliers et menacer de bombarder la Syrie.

Le responsable iranien Velayati a quant à lui tenu a féliciter les Syriens pour l’exploit réalisé : « la résistance de la Syrie à l’une des guerres terroristes les plus farouches et l’insistance de son peuple à vaincre ,…, est un exemple à suivre pour tous les peuples », a-t-il dit, assurant que son pays restera au côté de la Syrie.