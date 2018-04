Le secrétaire général du Hezbollah irakien (al-Nujaba) a mis en garde, dans un communiqué, les ennemis de la Résistance contre une présence en Syrie.

« Nous considérons le Triangle de mal [les Etats-Unis, le Royaume-Uni et Israël] comme des terroristes et nous les avertissons que nous les attendons en Syrie. Nous nous battrons contre vous et nous remporterons la victoire », a martelé cheikh Akram al-Kaabi.

Dans son communiqué, cheikh Akram al-Kaabi a expliqué que « la coalition américaine, qui s’efforce de maintenir en vie les résidus de Daech près de la région d’Abou Kamal en Syrie et de Wadi Houran en Irak, considère la défaite du terrorisme en Irak et en Syrie comme un véritable coup dur ».

Al-Kaabi considère Trump comme « un idiot et un malfaiteur qui tente de réanimer le plan américain visant à maintenir la présence des terroristes et à soutenir le régime israélien en entrant directement en guerre ».

« Nous affirmons que nous remporterons la victoire tout comme nous l’avons remporté face aux terroristes formés par le triangle du mal, comme Daech et le Front al-Nosra », a-t-il ajouté.

S’adressant aux ennemis de la Résistance, M.al-Kaabi a conclu: « Nous n’autoriserons pas que votre plan satanique détruise nos pays ainsi que nos valeurs sacrées. Dieu est notre partenaire et Il est le meilleur des partenaires. »

Les propos du secrétaire général du Hezbollah irakien interviennent après les menaces d’une intervention militaire de la coalition dirigée par les Etats Unis contre la Syrie.

