En ce Vendredi de la Marche du retour, baptisé Vendredi du drapeau brûlé, un Palestinien a été tué par des tirs de soldats israéliens , a annoncé le ministère local de la Santé, portant à 34 le nombre de Palestiniens tués depuis deux semaines, et prés de 528 palestiniens ont été blessés par des balles réelles, la plupart à la tête près de la frontière orientale de la bande de Gaza.

Islam Herzallah (28 ans) a été atteint par des tirs israélien à l’est de la ville de Gaza et transporté dans un hôpital où il est décédé, a ajouté le ministère, qui avait auparavant fait état de 400 Palestiniens blessés par balles lors de manifestations à la frontière entre « Israël » et la bande de Gaza.

Selon la chaine satellitaire iranienne alAlam, citant des sources médicales, les forces d’occupation israéliennes situées dans la zone militaire Malaka, à l’est de Hayy al-Zaytoun, ont tiré des balles réelles et des bombes de gaz toxique contre des dizaines de citoyens , touchant sept d’entre eux avec des balles réelles. Ils ont été transportés à l’hopital Shifa pour être traités tandis que d’autres ont été asphixiés avec du gaz toxique.

A l’est de Khan Younes, 3 citoyens ont été blessés par des balles réelles tirées par les forces d’occupation israéliennes et transportés à l’hôpital Nasser . Tandis que d’autres ont été asphyxiés par des gaz lacrymogènes, dont 14 ambulanciers et des journalistes.

Toujours dans la bande de Gaza, au nord de Beit Hanoun, 3 citoyens ont été blessés dont l’un d’entre eux est dans un état très critique. Ils ont été transportés vers l’hôpital indonésien dans la ville de Beit Laha.

A l’est de la ville de Jabalya, 5 jeunes ont été blessés lors d’affrontements près de la frontière orientale de la ville, touchés par des balles réelles israéliennes.

A Rafah, des affrontements violents ont eu lieu près de la barrière frontalière de Gaza, au cours de laquelle les soldats israéliens ont tiré des balles réelles contre les participants aux manifestations pacifiques, blessant 5 palestiniens de manière directe.

Rappelons, que dés les premières heures de ce Vendredi, les foules populaires ont défilé depuis les régions frontalières de Rafah dans le sud au nord de Beit Hanoun se dirigeant vers la bande de Gaza. Le drapeau de la Palestine a été hissé à une hauteur de 25 mètres à la frontière de la bande de Gaza, alors que le drapeau israélien a été brulé.

Par ailleurs, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé vendredi devant le Conseil de sécurité à « une enquête indépendante et transparente » sur les évènements violents survenus à Gaza entre Israéliens et Palestiniens. « La violence récente à Gaza s’est achevée par des morts et blessés inutiles », a-t-il dit lors d’une réunion du Conseil de sécurité consacrée aux menaces au Moyen-Orient, en particulier la situation en Syrie.

« J’appelle les parties à s’abstenir de tout acte qui pourrait mener à de nouvelles victimes, et à toute mesure qui pourrait mettre en danger des civils », a ajouté le patron de l’ONU.

« Cette tragédie souligne l’urgence de relancer le processus de paix pour une solution à deux Etats qui permette aux Palestiniens et aux Israéliens de vivre dans deux Etats démocratiques côte à côte, en paix et en sécurité, dans des frontières reconnues » par tous, a aussi déclaré Antonio Guterres.

