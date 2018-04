Le Commandement général de l’armée et des forces armées syrienne a déclaré qu’une agression perfide a été déclenchée ce samedi 14 avril à 03h55 (heure locale) par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France en tirant 110 missiles sur des cibles syriennes à Damas et dans d’autres zones.

Dans un communiqué, le Commandement général de l’armée a fait savoir que les défenses antiaériennes syriennes ont abattu la majorité de ces missiles.

« Certains missiles ont visé un bâtiment du centre de recherches à Barzé, qui contient un centre d’enseignement et des laboratoires scientifiques. Ils y ont causé des dégâts matériels, alors que d’autres missiles ont été déviés de leur trajectoire avant de viser une position militaire à proximité de Homs. Ils ont fait 3 blessés parmi les civils », est-il écrit dans le texte, selon l’agence syrienne officielle Sana.

Selon le Commandement de l’armée, ces attaques ne dissuaderont pas les forces armées et les forces alliées à poursuivre l’opération d’élimination des reliques des groupes terroristes armés partout en Syrie.

Elles « renforceront la détermination à la défense de la souveraineté, de la dignité et de la sécurité de la Patrie et des citoyens », a-t-il conclu.