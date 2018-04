Dans une première réaction à l’agression tripartite contre la Syrie Samedi, le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a expliqué pourquoi l’agression tripartite contre la Syrie était limitée dans le temps et l’espace.

S’exprimant à l’occasion d’une cérémonie électorale consacrée à la région Beqaa alGharbi et Hasbaya , son éminence a affirmé que « la limite de cette agression tripartite résulte du débat polémique qui a opposé le Pentagone, l’administration américaine et la Maison Blanche, sachant que des pays du golfe ont tenté d’inciter les USA pour déclencher une opération militaire de grande envergure contre la Syrie et que le lobby sioniste a travaillé, jour et nuit, pour que cette frappe soit sévère » ..

Sayyed Hassan Nasrallah a souligné que « le Pentagone et tous les consultants militaires US ont refusé une opération de grande envergure contre la Syrie parce qu’ils sont certains qu’une telle opération se répandra comme une boule de feu dans toute la région et l’enflammera. Autrement dit, le Pentagone reconnait, malgré ses énormes capacités militaires, la puissance de l’axe de la résistance »

Sur le plan électoral, le SG du Hezbollah a rappelé les caractéristiques de la région Beqaa alGharb-Hasbaya, en particulier celle géographique dans l’histoire du conflit israélo-libanais, soulignant que parmi tous les districts ou régions du Liban, cette zone a offert le plus de martyrs-hauts-cadres de la résistance islamique. Des martyrs qui sont tombés sur divers fronts, dans les lignes d’avants ».

Principaux points de son discours :

L’agression tripartite contre la Syrie :

Avant l’agression tripartite contre la Syrie, le monde et la région vivaient dans l’angoisse suite aux menaces et aux tweeters de Trump, car personne ne savait quelle serait l’envergure de l’agression, toutes les options étaient ouvertes et possibles, même les pires dont une confrontation entre la Russie et les USA.

Paradoxalement, l’ennemi israélien et certains états arabes espéraient tant de cette agression, allant jusqu’à construire des rêves inavoués..

Or, la question qui se pose autour de cette frappe, est : pourquoi était-elle limitée dans l’espace et le temps, autrement dit, pourquoi Trump a-t-il précipité son acte au lieu de le reporter? Parce que le jour de l’agression tripartite, soit samedi était celui de la date d’arrivée de la première équipe de l’organisation d’interdiction des armes chimiques, sachant que la deuxième équipe arrive en Syrie ce dimanche. Dans ce contexte, Trump et Macron savaient que l’accusation chimique contre la Syrie était une mise en scène et donc, il n’y a aucune preuve contre la Syrie de l’utilisation d’armes chimiques dans la zone où les enquêteurs de l’organisation sont censés enquêtes. Voire, les français ont reconnu que les preuves qu’ils avaient contre la Syrie, étaient récoltés à partir des réseaux sociaux ! Ils ont ignoré le conseil de sécurité et sont passés à l’acte, cela prouve leur arrogance leur tyrannie. Je parle des USA et non de la France ni de la Grande-Bretagne qui ont servi de décor à cette agression, ils sont des sujets des USA, ni plus ni moins.. Surtout que les buts qui étaient visés à travers cette agression ne nécessitaient nullement leur intervention..

Les répercussions de cette agression -avant d’avoir lieu- n’étaient pas claires car tout était possible avec un président comme Trump.

Bref… Le jour de la frappe, une série de buts étaient définis : trois précisément, sachant que le troisième objectif ne s’est pas réalisé, soit parce que les missiles ont été détruit avant d’atteindre le but, soit parce qu’ils l’ont raté.. Les USA ont cité des buts au chimique..

Au passage, il faut applaudir le courage des forces de la DCA syrienne qui ont détruit des missiles avant d’atteindre leur but, ces soldats et ces officiers sont restés dans leurs positions durant toute la durée de l’agression, concentrés à accomplir leur tâche, encore une preuve de leur courage, de leur détermination et de leur loyauté exemplaires.

Les objectifs visés étaient désertés voire certains avaient déjà été bombardés.

Or, si l’on revoit la liste des objectifs qui a été diffusée par les médias US, français, britanniques sans compter arabes, on constate qu’aucun de ces objectifs n’a été réalisé :

1-répandre la terreur afin de forcer l’adversaire à se plier, or durant toute la période qui a précédé l’agression, plus le ton des menaces haussait du côté de l’axe des USA, plus la détermination à l’opposition de l’axe de la résistance

2-briser la détermination et le moral de l’armée syrienne, du peuple syrien et de leurs alliés, au lieu de cela, leur moral et leur confiance en leurs capacités se sont renforcés

3-Rehausser le moral des groupes armés terroristes pour lancer une opération contre l’armée syrienne. Au contraire ils étaient démoralisés, déçus. Une déception exprimée par les dirigeants de ces groupes..

4-Changer l’équation en faveur de l’ennemi israélien ou de certains états arabes. Preuve à l’appui, l’évaluation israélienne de cette agression était nulle.

5-Frapper l’infrastructure, le palais présidentiel, Damas, l’aéroport de Damas, etc, or, aucun de ces sites n’ont été touchés

6-Hausser la pression contre les alliés de la Syrie pour imposer en faveur de l’axe des USA. Or, cette agression a non seulement compliqué tout processus à une solution politique voire les négociations de Genève et Astana se trouvent profondément endommagés.

Puis, ils ont affirmé que l’objectif d’une frappe contre la Syrie est de détruire l’infrastructure chimique de la Syrie. Mais de quelle infrastructure parlent-ils ? Il n’y en a pas. Vous frappez dans l’air ! Mais, l’accusation chimique contre la Syrie se poursuivra, car après chaque victoire, ils brandiront l’accusation chimique et réaliseront une mise en scène pour défendre cette accusation caduque..

Autre question qui se pose : Pourquoi cette frappe était-elle limitée dans l’espace ? Sachant que des pays du golfe ont incité les usa, ont promis de payer des sommes colossales pour lancer une opération militaire de grande envergure contre la Syrie. Sans compter, le lobby sioniste qui a travaillé, jour et nuit, pour que cette frappe soit sévère..

Or, les USA se sont abstenus de lancer une telle opération, se contentant d’une frappe limitée à quelques objectifs sans valeur stratégique. Et la raison revient essentiellement au débat houleux qui a opposé le Pentagone, l’administration américaine et des députés du Congrès. Car, le Pentagone, tout comme les conseillers militaires au sein de l’administration américaine, savent qu’une opération de grande envergure contre la Syrie risque de se prolonger et de se répandre comme une boule de feu dans toute la région et l’enflammer. Par contre, si le choix était laisse à Trump ou à Bolton, l’agression contre la Syrie aurait était différente..

Mais aussi, la forme de cette agression, sa limitation signifie que le Pentagone reconnait les capacités militaires de l’axe de résistance. Certes, l’axe des USA dispose de moyens militaires impressionnants mais ils ne disposent pas de choix ou d’alternatives face aux capacités défensives de l’axe de la résistance.

Quoiqu’il en soit, nous venons de fermer un épisode d’une bataille qui est loin de se terminer..

Les élections législatives: la région de la Beqaa algharbi-Hasbaya, une zone stratégique dans l’histoire de la résistance contre l’ennemi israélien

Le but de ces cérémonies électorales est avant tout de réitérer le soutien à la résistance..

A travers mon discours électoral, je compte m’adresser au Hezbollah puis au public en général.

Traditionnellement, quand des partis organisent ce genre de cérémonies, c’est pour soutenir leur propre liste électorale, or, nous sommes le seul parti qui organise ce genre de cérémonies pour soutenir une liste qui ne comprend pas nos candidats..

Aujourd’hui, cette cérémonie, organisée par le Hezbollah, soutient la liste Ghadan alfdal, une liste dans laquelle il n’y a pas de candidat du parti, et malgré cela, le public du Hezbollah participe à cette cérémonie massivement pour soutenir une liste qui ne nous appartient pas, mais qui comprend des candidats , dont le cœur et l’esprit vibrent pour la résistance.

Cette cérémonie a pour but de soutenir cette liste et ses candidats au-delà des confessions et des partis, leur réussite dépend de votre au soutien.. A travers cette cérémonie, nous enregistrons notre loyauté à nos amis, à nos alliés. De plus, nous estimons que nous sommes représentés à travers cette liste, à titre personnel et direct. Car quand nous avons établis les liste électorales avec le chef du parlement et du mouvement Amal, Nabih Berri, nous nous sommes mis d’accord que le candidat d’Amal et le candidat du Hezbollah représentait un seul candidat. Sur la base de cette règle, nous dirigeons nos campagnes électorales, donc en ce qui concerne la liste du Ghadan alfdal je dois dire que cette liste représente et Amal et le Hezbollah..

Par ailleurs, il convient de rappeler que les habitants de Rachaya et de la Beqaa al Gharbi sont les gens de la résistance : ils étaient, ils restent et font partie de la résistance. Preuve à l’appui, leurs martyrs, les familles de ces martyrs, leurs blessés, leurs détenus, leurs opérations contre l’occupation israélienne. Oui, vous avez offerts beaucoup de martyrs que ce soit par des opérations de résistance ou à cause des agression israéliennes ou des massacres qui a ont lieu ces dernières années..

A noter que seule cette région a offert autant de martyrs qui sont des hauts-cadres de la résistance, des hommes qui ont assumé leurs responsabilités, qui ont combattu durant des années dans la résistance. Des martyrs qui se sont caractérisés par leur nombre ou par leur personnalité, tels que : le commandant Rida Chaer, le commandant Bassar Nasser, le commandant Hussein Merii, le commandant Abu Ali Chlaha, le commandant Samir Melhem etc, et le dernier en date qui n’a pas laissé un front dans lequel il n’a pas participé, le commandant Ibrahim alHajj .. je vous prie de me pardonner pour ne pas les citer tous..

Ce nombre de martyrs hauts-cadres de la résistance sont originaires de cette région, ils sont le titre de cette résistance, sans compter que ces habitants ont offert des sacrifices immenses. Les hommes de cette région sont toujours présents sur tous les fronts et ont présenté des martyrs.

A partir de là, soutenir la liste de cette région est une position naturelle et logique. La présence de forces en faveur de la résistance dans le gouvernement ou dans le parlement est une garantie réelle pour la résistance, car la résistance a non seulement besoin de capacités militaires mais d’une protection qui protège son dos. Grâce à la coordination et à la coopération entre Amal et le Hezbollah, cette région devra jouir d’un développement économique et sociale, en particulier au niveau du projet du fleuve Litanie et de celui de la préservation de nos ressources minérales, ce sont des priorités car cette zone est vitale pour tout le pays.

Les habitants de cette région se caractérisent par leur diversité confessionnelle et religieuse, il y a des chiites, des druzes, des sunnites des chrétiens, qui vivent ensemble depuis des centaines d’années..

Quel est l’intérêt des habitants de cette région ?

Un intérêt existentiel, soit l’intérêt de rester dans cette région, cet intérêt menace l’ennemi israélien car il sape ses ambitions et son projet de s’accaparer du fleuve Litani. Aussi, il y a une autre caractéristique dans cette région qui s’inscrit dans l’histoire du conflit avec l’ennemi israélien. Il s’agit d’une caractéristique géographique, car, pour occuper le Liban, l’ennemi doit entrer depuis Rachaya ou Hasbaya afin de contourner Beyrouth ou Damas, or, après le massacre des Merkava l’ennemi israélien n’ose plus pénétrer à Hasbaya ou Rachaya.

La Beqaa al Gharbi et Hasbaya est une région sensible face à toute agression israélienne car elle forme un front uni avec le Liban-sud, et donc, protéger cette région c’est protéger tout le Liban, cette protection tient grâce à l’équation en or : peuple -résistance et armée libanaise..

Aux habitants de cette région, je vous demande : jusqu’à quand comptez-vous poursuivre l’incitation à la haine contre la résistance ? Est-ce là un intérêt pour la région ? Sachant que la résistance garantit votre présence ??

Les habitants de cette région ont aussi des relations commerciales et économiques et sociales avec la Syrie, cela fait partie de la sécurité et de l’économie de cette région. Or, à cause de ce qui s’est passé ces dernières années, certains habitants ont opté d’être contre la Syrie, or, si il existe toujours certains qui misent encore sur un renversement de la situation de la Syrie en faveur des usa ou de tel ou tel état arabe. il se trompe, cette question est terminée stratégiquement et tactiquement..

L’intérêt des habitants de la Beqaa Gharbi et de Hasbaya, politique et sécuritaire et économique et de ne pas inciter ces haines..

La cohabitation dans cette région garanti son intérêt, vivre ensemble est l’intérêt de cette région et non de provoquer des conflits confessionnels ou une zizanie communautaire..

Source: AlManar