Le mouvement yéménite Ansarallah a appelé la Syrie à bombarder les bases saoudiennes et israéliennes en riposte à l’agression tripartite contre son territoire.

« Ce sont Riyad et Tel-Aviv qui sauvegardent les intérêts des États-Unis dans la région. Toute attaque contre l’Arabie saoudite, visera, en fait, les États-Unis qui disposent des bases et des institutions militaires sur ce territoire. Nous demandons donc à la Syrie de bombarder les bases saoudiennes et israéliennes », a dit Tofiq al-Hamiri, membre du Comité révolutionnaire du Yémen, citée par le site iranien francophone PressTV.

« Nous continuons à soutenir la Syrie. Nos attaques aux missiles balistiques contre Riyad et vers d’autres villes syriennes traduisent ce soutien. Le premier missile balistique, tiré il y a deux ans, avait visé la base d’al-Salil à Riyad et coûté la vie à des officiers américains et experts militaires israéliens », a-t-il rappelé.

« La plupart des missiles tirés ont percuté les zones communes saoudo-américaines dont la compagnie pétrolière Saudi Aramco. Lorsque nos leaders parlent de prochaines cibles de bombardement après Riyad, ils voulaient dire Israël. Que les autorités israéliennes sachent que nos missiles améliorés, atteignent Israël », a averti ce responsable yéménite.

Ansarullah frappe les bases saoudiennes au sud de l’Arabie

Entre-temps, les forces yéménites (armée + Ansarullah) ont pilonné les repaires des forces saoudiennes et de leurs mercenaires proches à Jizane et à Asir au sud de l’Arabie saoudite.

De même, 8 mercenaires pro-Riyad ont été éliminés dans les régions yéménites de Taëz, al-Bayda et Lahij ainsi qu’à Najrane (sud saoudien).

« Les unités d’artillerie de l’armée et d’Ansarullah ont visé les bases de l’armée saoudienne dans les localités d’al-Hajjar, al-Hadad, al-Tabab, Al-Sheïbani, dans la province d’Asir, au sud de l’Arabie saoudite », a affirmé une source proche du ministère yéménite de la Défense.

Les forces yéménites ont par ailleurs détruit les positions des militaires saoudiens dans la province de Jizane.

Agressions saoudiennes

Cependant, les avions de combat de l’armée de l’air saoudienne ont largué des bombes à 4 reprises sur des zones dans la localité de Mozaa dans la province de Taëz au sud-ouest du Yémen.

Et puis, dans la province de Saada, deux civils ont été tués par les tirs des garde-frontières saoudiens, à Manbah, rapporte la chaine iranienne arabophone Al-Alam.

Une mère et ses filles ont par ailleurs été tuées dimanche soir lors d’une frappe saoudienne contre le district de Bakil al-Mir dans la province de Hajjah sur la mer Rouge, a indiqué l’agence IRNA.

En 2015, l’Arabie saoudite et ses alliés ont déclenché une opération baptisée « Tempête décisive » contre le Yémen dans le but de faire retourner au pouvoir le président démissionnaire Abed Rabbo Mansour Hadi. L’agression de la coalition pro-Riyad a déjà provoqué la mort de plus de 14 000 civils et endommagé 90% de l’infrastructure de ce pays le plus pauvre de la péninsule arabe.