Le porte-parole du mouvement yéménite Ansarullah, Mohammad Abdel Salam, s’est moqué de la participation du président démissionnaire Abed Rabbo Mansour Hadi au sommet arabe de Dammam, soulignant que l’Arabie saoudite et ses alliés ne veulent pas que les Yéménites soient des partenaires dans leur pays, mais des petits vassaux employés.

M.Abdel Salam a écrit sur Facebook, « c’est ainsi qu’ils veulent les Yéménites… sans dignité et sans souveraineté. Les Saoudiens prétendent qu’ils traitent avec un parti représentant la légitimité du peuple yéménite et qu’ils combattent le Yémen pour dans le but de faire restituer cette légitimité ! ».

Et d’ajouter sur un ton ironique : « Hadi a participé à un sommet abordant le dossier du Yémen, mais ils l’ont laissé silencieux, indifférent à ce qui se passe autour de lui et s’endormant à certains moments. Il n’a même pas prononcé de discours mais c’est le roi du Bahreïn qui tenait la parole sur une solution politique au Yémen !! ».

« Ce qui est exigé de lui (Hadi) c’est de s’asseoir sur cette chaise devant le drapeau du Yémen. Ils ont détruit le Yémen et assiégé plus de 25 millions Yéménites pour qu’il préserve cette chaise sur laquelle doit s’asseoir une de leurs marionnettes », a en outre souligné M.Abdel Salam.

Source: Traduit d'AlMasirah