Le vice- secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naim Qassem, a affirmé que » nous nous attendons à une riposte iranienne à l’agression israélienne contre l’aéroport T.4, sans pour autant connaitre sa forme ou sa nature, » notant que « l’entité sioniste n’est pas prête pour une guerre globale », a rapporté l’agence d’informations iraniennes Farsnews.

S’exprimant au cours d’une interview accordée à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen, cheikh Qassem a souligné que « les Etats-Unis ne veulent pas de confrontation avec la Russie, sachant que l’administration américaine n’a aucun projet après l’agression en Syrie », ajoutant que « la réaction de l’Occident aux victoires de l’armée syrienne et de ses alliés est la mise en scène des armes chimiques ».

Et de poursuivre : »l’agression tripartite contre la Syrie ne mérite pas de riposte militaire, d’ailleurs nous ne voyons pas la nécessité d’une réponse militaire. Lorsque vous lancez 100 missiles et les défenses aériennes syriennes en détruisent 70, cela signifie que l’agression a échoué ».

Il a ajouté: « Avant l’agression, il était clair que les Américains n’étaient pas prêts pour une solution politique en Syrie. Après l’agression, la situation s’est compliquée. Nous aurons peut-être besoin d’un an ou plus pour parvenir à une solution politique en Syrie. A travers cette agression, les Américains ont essayé d’améliorer leurs conditions et leur position dans les négociations politiques, mais la victoire de la résistance les a surpris ».

« En effet, l’agression tripartite est liée à la libération de la Gouta Est et les Américains ont perdu sur le papier la capitale syrienne. Ce sont les pays du Golfe qui ont encouragé cette agression contre la Syrie surtout l’Arabie Saoudite qui cherche une guerre de grande envergure contre la Syrie », a-t-il affirmé.

Interrogé sur le sommet arabe , Cheikh Qassem a répondu qu’il ne l’a pas suivi, :parce qu’à mon avis, il est inexistant et sans valeur, et l’Arabie saoudite veut couvrir ses actions ».

Pour ce qui est de l’agression israélienne contre l’aéroport T-4, cheikh Qassem a souligné: « l’entité sioniste voulait créer une nouvelle équation dans laquelle elle contrôle les règles de l’affrontement et cela nous ne l’accepterons jamais. Le meurtre israélien délibéré des Iraniens à l’aéroport T-4 ne restera point sans réponse. Israël n’est pas prêt à une guerre globale, mais qu’il tente de provoquer une bataille entre les batailles, Or l’axe de la résistance ne lui permettra pas de paralyser son action en Syrie ».

Il a noté que « le Hezbollah n’acceptera pas des règles d’engagement limitant son action en Syrie face au terrorisme. Car, en Syrie il n’y a pas de règles d’engagement convenues. Et la Russie a indiqué que cela n’a rien à voir avec le conflit arabo-israélien. Et donc, la prochaine étape pour l’armée syrienne et ses alliés est de libérer la Ghouta occidentale et le Qalamoune oriental » ajoutant que » le Hezbollah ne participera pas à toutes les batailles syriennes, nous serons présents là où nous devons l’être, car le Hezbollah ne combat pas en Syrie pour récolter un quelconque un gain géographique ou politique, mais pour protéger le Liban et la résistance. Nous ne faisons pas partie de la solution politique et lorsque qu’un accord sera conclu sur un règlement politique, nous n’aurons plus besoin de rester en Syrie ».

Et de poursuivre : »Le Hezbollah n’a aucune ambition en Syrie et nous voulons que la Syrie reste un Etat de résistance » soulignant que » nous sommes fiers de chaque martyr du Hezbollah et nous annonçons le nom de nos martyrs. Toutefois, nous ne voulons pas déclarer le nombre de nos martyrs pour devenir un document pour les adversaires ».

Il a rappelé que le SG du Hezbollah sayyed Hassan Nasrallah a mis en garde les USA contre toute agression future contre la région, « car cette fois ce sera une confrontation avec les peuples de la région et non contre des armées ou des régimes, et ce, parce que les circonstances ont changé grâce aux victoires réalisées par la résistance. L’humeur et le moral des peuples ont changé et l’agression tripartite l’a prouvé ».

Interrogé sur un éventuel rétablissemnt des relations avec le Qatar, le numéro deux du Hezbollah a déclaré que « des contacts ont eu lieu dans le cadre uniquement de la résolution de certains des problèmes ». Selon lui, « les relations entre le Hezbollah et le Qatar n’ont pas été rétablis, mais existent d’une façon indirecte ».

Préparation des Palestiniens à la libération

Interrogé sur la question palestinienne, il a répondu : « durant la période précédente, le Hezbollah a soutenu la résistance palestinienne militairement et financièrement, et nous allons rester aux côtés des Palestiniens…Le soutien à la résistance palestinienne n’a pas pour but de se vanter, loin de là, nous renforçons la puissance et les capacités de défense des Palestiniens pour les préparer à la bataille de la libération ».

Et de poursuivre : » Le Hezbollah fait partie de la Marche du retour, or si l’Arabie Saoudite dépensait pour la Palestine ce qu’elle a payé à Trump, la Palestine aurait été libérée. Les récentes manifestations en Palestine soutiennent la Syrie, l’Iran et le Hezbollah, ce qui prouve la coopération qui existe entre nous ».

Il a ajouté: « Ce qui s’est passé en Syrie depuis 2011 jusqu’à aujourd’hui a pour objectif de réaliser le projet du nouveau Moyen-Orient et de liquider la cause palestinienne ».

Pour ce qui est de la situation au Liban, cheikh Qassem a affirmé que « l’Arabie saoudite a arrêté le président Saad Hariri parce qu’il était en désaccord avec ses politiques. « Riyad considère le Liban comme une plate-forme. Si le Hezbollah ne se rend pas en Syrie pour lutter contre le terrorisme, ce dernier aura débarqué à Jounié et à Beyrouth. Le Hezbollah ne veut et ne compte pas remplacer l’Etat ou l’armée libanaise », a-t-il dit aussi.

Il a souligné que lorsque l’armée libanaise sera capable de protéger le Liban, « il n’y aura plus aucune position de combat du Hezbollah ».

Sur les élections législatives , le vice-secrétaire général du Hezbollah a indiqué que le slogan qui a été donnée à la campagne électorale « Protéger et construire » est un slogan qui traduit les réelles préoccupations du Hezbollah de protéger le Liban et de construire un Etat.

