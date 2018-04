Actif au Maroc, un institut israélien expert dans la formation et l’entrainement des gardes du corps et les arts martiaux y mène des activités plutôt louches. Ce royaume a été le premier à entretenir des liens avec l’entité israélienne, sans même recourir à la normalisation qui n’y est d’ailleurs pas interdite.

Selon le journal libanais al-Akhbar, c’est l’Observatoire marocain contre la normalisation qui a scruté les activités de l’institut israélien international Alpha pour former les gardes du corps.

Il a constaté que sous cette couverture, il fournit les services suivants : entrainements militaires, méthodes d’assassinats, types de discours. En observant son site Facebook, l’observatoire marocain rapporte avoir trouvé des vidéos hostiles à l’armée marocaine. L’un de ses membres est apparu dans une vidéo incitatrice des soldats contre les institutions constitutionnelles et politique de l’Etat marocain, comme si le but était de semer le chaos et la zizanie dans ce pays.

La formation comprend aussi une propagande méthodique pour promouvoir l’armée israélienne et justifier ses crimes.

Il en découle, selon l’observatoire, « la formation de groupes militaires et paramilitaires dans plusieurs régions marocaines. Ils sont encadrés idéologiquement et intellectuellement via un ensemble d’outils, de symboles et de positions qui visent à adhérer aux thèses sionistes et à s’apprêter à les servir matériellement ».

Cet institut travaille dans plusieurs villes marocaines, dont Meknass. Ses entrainements se font dans des salles fermées ou dans la nature. Les formateurs sont Israéliens ou de différentes nationalités. L’un d’entre eux s’est présenté comme étant un membre de la force de frappe rapide dans les prisons israéliennes.

Des représentants des autorités locales, de la gendarme royale, des forces auxiliaires ont participé à ses sessions de formation.

Ce qui pourrait expliquer pourquoi l’investigation ordonnée par la police marocaine sur ce réseau n’a abouti à rien.

Fait curieux: le drapeau berbère est arboré dans le dortoire visiblement réservé aux membres de l’institut en question. Sachant qu’Israël soutient les velléités séparatistes des communautés minoritaires dans le monde arabe et islamique, dans le but de le diviser, il ne faut pas exclure que ce centre entraine au Maroc des éléments qui seraient en train de prépaper quelque chose pour l’Algérie.