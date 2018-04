Au cours de la cérémonie de commémoration du 40ème anniversaire de l’Armée iranienne, l’Iran a présenté le nouveau système de défense aérienne « Kamin II » , a rapporté l’agence de presse officielle IRNA, citée par SPUTNIK-version arabe.

La céremonie a débuté en présence du président iranien Hassan Rohani, du chef d’état-major des Forces armées et d’un groupe de commandants militaires de haut rang près du mausolée de l’Imam Khomeiny.

Le Kamin-2 a été conçu pour détruire des drones à basse altitude. Ce système de défense antiaérien est une version revue du système de défense aérienne Mersad de moyenne portée, fabriqué par des ingénieurs iraniens en 2010.

D’autres armes modernes ont également été exposées par l’armée iranienne, notamment les systèmes de défense aérienne S-200 et S-300 russes, ainsi que des systèmes radar, des chars et des véhicules blindés.

Parmi les nouveaux acquis militaires de l’armée iranienne citons la dernière version du char Zulfiqar doté de dispositifs blindés ultras sophistiqués et muni de systèmes de feu stabilisateur.

Les forces de l’armée iranienne ont également dévoilé le système de défense antiaérienne auto remorqueur Bahman , combiné aux canons de mortier 44 mm et capable d’être connecté aux systèmes de traitement image (thermique et nocturne) ainsi qu’aux radars X et KU de défense aérienne.

Autre nouveauté militaire :le Canon Sedad 23l est un canon de 23 mm automoteur, transportable par des véhicules amphibiens BTR.

Les forces armées ont également exposé lors de cette parade des véhicules de reconnaissance , baptisés Scorpion,dotés de systèmes laser.

Un autre dispositif dévoilé au cours de cette cérémonie est la mitrailleuse Moharram à haute cadence de tir, 50 mm.C’est une arme conçue pour faire face aux petits missiles de croisière ainsi qu’aux drones.

Le véhicule tactique 6 x 6 Kian a également été exposé lors de cette parade.

Parallélement, la marine iranienne a présenté ses derniers exploits dans les eaux du golfe Persique et de la mer d’Oman

Un autre défilé de ce type a également été organisé par les forces de la marine iranienne dans les eaux du golfe Persique et de la mer d’Oman, impliquant des bâtiments de guerre de surface et des sous-marins et des destroyers ..

En effet, deux destroyers Alvand, un navire de guerre Tonb, deux navires logistiques Delvar, deux navires Sirik, deux lance-roquettes Nasr, quatre sous-marins Ghadir, six vedettes Shahab et deux croiseurs lance-missiles ont participé à ce défilé militaire.

Rohani: nous n’avons aucune intention d’agresser un territoire quelconque

Au cours de la cérémonie, le président de la République islamique d’Iran a prononcé un discours dans lequel il a affirmé que » conformément à la Constitution, l’armée doit préserver l’intégrité territoriale, l’indépendance et l’ordre de la république islamqiue de l’Iran. À l’aide des effectifs de l’armée, sans compter les gardiens de la Révolution islamique et les forces de mobilisation populaire (Basij), notre peuple est parvenu à relever les défis et traverser les vicissitudes pendant ces quatre dernières décennies ».

Et de poursuivre : »nous n’avons aucune intention d’agresser un territoire quelconque, encore moins de s’accaparer des ressources des autres pays. Notre pays est grand et dispose de ressources abondantes et notre nation est éduquée et savante ».

Il a ajouté : »Au cours des derniers siècles, l’Iran n’a agressé aucun autre pays de la région et il a toujours couru au secours des peuples opprimés . Nous exhortons les puissances hégémoniques à ne pas transformer la région en une poudrière et à ne pas piller ses ressources en offrant des armes à des pays régionaux « .

« Vos armes ne pourront offrir ni l’indépendance aux pays de la région ni intimider la grande nation iranienne », a-t-il martelé.

M.Rohani a réiteré que « les négociations politiques et le comportement pacifique restent la seule voie capable de rétablir la paix dans la région et dans le monde. Nous continuons de renforcer notre puissance militaire, tout en poursuivant notre politique de détente. Nos forces armées sont prêtes à défendre le pays, son indépendance et sa dignité dans n’importe quelle situation ».

