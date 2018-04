Le guide suprême de la révolution islamique, l’ayatollah Ali Khamenei a affirmé que « dans la guerre des renseignements , il faut travailler de manière offensive et défensive » soulignant que « le ministère iranien de la sécurité et tous ses employés doivent être à cent pour cent des révolutionnaires et travailler de manière révolutionnaire », a rapporté la chaine satellitaire libanaise alMayadeen.

L’ayatollah Ali Khamenei a déclaré que « dans toute guerre de renseignement , il faut éviter toute négligence et toute naïveté ».

S’exprimant lors d’une rencontre avec les employés du ministère iranien de la sécurité, il a indiqué que « l’un des principaux axes de cette guerre est de s’infiltrer dans le système des comptes officiels et de modifier les croyances du peuple .. Dans cette guerre, défendre et bloquer toute infiltration sont prioritaires, tout autant , il est important d’effectuer des opérations de contre-attaques ».

Et de poursuivre : » les principes de la République islamique sont bien définis par son fondateur, l’imam Khomeini. Suivant ces principes, le leadership est l’une des composantes du système politique et non pas le système politique en soi. En ce sens, l’appareil de renseignement de l’État devra se placer au-delà de tout différend politique « .

Son éminence a souligné que « Nous sommes pleinement engagés dans une guerre d’envergure qui oppose deux camps l’Iran et les ennemis. Dans le camp d’en face, il y a tous les services de renseignements occidentaux et autres. Un puissant front qu’il ne faut à aucun prix sous-estimer. Certes, en dépit de leurs larges moyens , les multiples tentatives des services de renseignement ennemis ont échoué, et donc, il convient d’être vigilant car le moindre nonchalance pourrait conduire à l’irréparable ».

Et d’ajouter: « Nos ennemis cherchent surtout à saboter nos plans de gestion et d’administration, à manipuler l’opinion publique, à déstabiliser l’économie et les finances et à semer l’insécurité au sein de la société. À chaque fois que l’un de ces phénomènes se manifeste, il faut penser au travail de renseignement ennemi qui a précédé ».

Et de conclure: « Un profond et intelligent travail de renseignement devrait être mené pour que la balle soit toujours dans le camp de l’ennemi ».

Source: Médias