La Russie est disposée à fournir le S-300 à la Syrie a révélé l’agence russe Sputnik, citant le chef de la diplomatie russe.

L’attaque occidentale contre la Syrie libère la Russie ses engagements de ne pas fournir de complexes de missiles sol-air S-300 à la Syrie, a indiqué à Sputnik Sergueï Lavrov.

Cette position constitue un changement de position russe et intervient après la frappe tripartite occidentale contre la Syrie perpétrée dans la nuit du 13 à 14 avril.

« Après la frappe de missiles réalisée par les États-Unis et ses alliés contre la Syrie, la Russie n’a plus d’engagements moraux de ne pas fournir à Damas de systèmes de missiles sol-air S-300 », a indiqué le ministre russe.

«Nous avions des engagements moraux, nous avions promis de ne pas le faire il y a environ dix ans, je pense, à la demande de nos partenaires que vous connaissez bien, et nous avons pris en compte leurs arguments selon lesquels cela pourrait déstabiliser la situation, bien que ce moyen soit purement défensif, mais néanmoins nous avons exaucé leurs demandes; à présent, nous n’avons plus cet engagement», a indiqué Sergueï Lavrov.

Affichant comme prétexte l’attaque chimique qui a eu lieu le 7 avril et qui s’avère être un canular, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont porté des frappes contre des sites syriens où, selon eux, pourraient être fabriqués des armes chimiques. Sur les 103 missiles tirés, 71 ont été interceptés par la DCA syrienne, selon le ministre russe de la Défense.

Après la frappe de la coalition, l’état-major général russe a déclaré que la Russie pourrait revenir sur la question des livraisons de S-300 à la Syrie et à d’autres pays, rappelle Sputnik