Alors que de plus en plus de voix s’élèvent pour remettre très sérieusement en cause l’existence même de la soi-disant attaque chimique à Douma dans la Ghouta Orientale, les experts de l’OIAC semblent être les seuls à ne pas entrer dans la zone concernée, l’ONU ne leur donnant pas le feu vert pour des raisons de sécurité – qui tombent à pic.

Remise en question de l’existence même d’une attaque chimique à Douma

Les journalistes russes, qui eux se sont rendus sur place les premiers, sans aucune complication pour leur santé, après avoir discuté avec les habitants, ont pu déclarer que personne n’était au courant d’une quelconque attaque chimique.

En faisant des recherches, ils ont retrouvé des personnes travaillant à l’hôpital, dénonçant la mise en scène par des cameramen et des inconnus criant à l’attaque chimique, versant de l’eau sur les patients présents, mettant à l’écart les médecins de l’hôpital et partant ensuite lorsque ceux-ci devinrent trop insistants pour examiner les soi-disant victimes. Pas de corps, pas de victimes. La Russie a promis de faire venir ces témoins à la prochaine réunion de l’OIAC.

Mais cela va encore plus loin. Les journalistes russes ont retrouvé le petit garçon, Hassan, qui nous a été présenté comme la victime innocente du « boucher-Assad ». Or, rassurez-vous, lui aussi se porte à merveille, il n’a jamais été victime. Sauf de troubles intérêts Occidentaux.

Il a entendu qu’il fallait se rendre à l’hôpital, il y est allé, on lui dit de participer à la mise en scène en contrepartie de nourriture. La bonne conscience occidentale appréciera le cynisme.

«Nous étions dans un sous-sol. Maman m’a dit qu’il n’y avait rien à manger et qu’on mangerait demain. Nous avons entendu des cris dans la rue, on criait « Allez à l’hôpital ». Nous avons accouru à l’hôpital et dès que j’y suis entré, on m’a attrapé et on a commencé à m’asperger d’eau. Ensuite, on nous a mis sur des lits à côté d’autres personnes»

Quand le père a su que son fils était hospitalisé, il a accouru et a appris la vérité:

«Quand j’ai appris que mon enfant était à l’hôpital, j’ai demandé de m’absenter de mon travail pour y aller. J’ai fumé dehors, je n’ai rien senti. Je suis entré à l’hôpital et j’ai vu ma famille. Les extrémistes ont donné des dattes, des biscuits et du riz aux participants à ce tournage avant de nous laisser rentrer chez nous. Mon enfant se portait parfaitement bien», a indiqué l’homme.

Même les journalistes américains qui se rendent, eux, à la différence des experts de l’OIAC, à Douma doivent bien reconnaître que selon les témoignages de la population, il n’y a eu aucune attaque chimique. Voir sur Fox News.

Où sont les journalistes français?

Des experts de l’OIAC qui ne se pressent pas

Pendant ce temps-là, on apprend que les experts devant déterminer s’il y a ou non eu une attaque chimique ne peuvent arriver à Douma, sont bloqués à Damas, car il y a eu des tirs (quel hasard!) sur les envoyés de l’ONU devant vérifier la sécurité sur place et donner le feu vert. Que, évidemment et O surprise, ils ne donnent pas.

Ce qui n’empêche pas la presse française de répéter à loisir la même fable des 40 morts, il faut bien justifier l’activisme de notre grand Jupiter national. Et sans un mot sur ces témoins dérangeants, remettant directement en cause l’existence de l’attaque chimique, l’on apprend que les metteurs en scène, à savoir les Casques blancs, sont en contact avec ces experts de l’OIAC et leur ont même indiqué où se trouvaient les « corps ». Et les déclarations de ces ONG sont très importantes pour pouvoir envers et contre tout affirmer la culpabilité d’Assad, puisqu’ils commencent à affirmer que de toute façon la Russie et la Syrie font disparaître des preuves et que de toute manière les prélèvements sur place ne sont pas si importants que cela …

Ainsi, sans le dire, c’est la Russie et la Syrie qui sont accusées d’empêcher les experts de venir faire leur travail et non pas les extrémistes, dont les Casques blancs font partie, et leurs protecteurs Occidentaux, qui ont peur que la vérité n’éclate au grand jour. Ils préparent donc le terrain: si les experts ne trouvent rien, c’est parce que le terrain a été « nettoyé », mais nous avons les déclarations des « médecins » de ces ONG, donc tout va bien. Même si les médecins de l’hôpital ont déjà déclaré qu’il n’y avait aucune trace chez les patients d’attaque au chlore ou à toute autre substance.

Si des corps sont retrouvés, à l’endroit indiqué par les Casques blancs qui travaillent avec les extrémistes, sachant que des laboratoires souterrains chimiques ont été retrouvés dans les sous-sols d’immeubles à Douma après leur libération par l’armée syrienne, il serait intéressant de savoir d’où ils viennent … Les Occidentaux iraient-ils jusqu’à massacrer massivement aux substances chimiques des civils pour justifier la chute d’Assad et l’avènement des extrémistes pro-occidentaux en Syrie?

PS: Un nouveau groupuscule islamiste se renforce sur les ruines de l’état islamique dans le Nord-Ouest de la Syrie, pendant que l’attention est détournée par le scandale des armes chimiques.

PPS: Des groupes extrémistes dans le Sud de la Syrie, liés à Al Nusra, veulent créer une enclave autonome sous le Haut Patronage des Etats-Unis.

Par Karine Bechet-Golovko

Source: Russie Politics