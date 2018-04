Le vice-commandant en chef des Gardiens de la révolution, le général Hussein Salami a affirmé ce vendredi, qu »en cas de toute éventuelle guerre, l’entité sioniste n’existera plus, car elle l’objectif le plus simple de cette guerre est cette entité », a rapporté la chaine satellitaire iranienne Farsnews.

S’exprimant à l’occasion de l’anniversaire de l’imam Hussein (P), le général Salami s’est adressé aux sionistes: « Nous vous connaissons fort bien .. vous êtes trop faibles, vous n’avez pasde profondeur stratégique .. Chaque point des terres que vous occupez est exposé au feu des missiles, depuis le nord jusqu’ à l’ouest ..vous ne disposez d’aucun échappatoire .. Et ne croyez surtout pas que les nouvelles guerres dureront 33 ou 51 jours comme la guerre de 2008 .. vous avez constaté comment le front de résistance a éradiqué les groupes extrémistes et vous n’êtes certes pas plus fort qu’eux ».

Et de poursuivre : « vous ne pourrez pas contenir l’effet domino qui dévastera les territoires occupés quand vos soldats prendront la fuite .. car vous n’aurez devant vous que la mer ..n’ayez pas confiance en vos bases aériennes car elles sont toutes des cibles faciles et seront rapidement paralysées ».

Il a ajouté: « Ne comptez pas sur les USA, la Grande-Bretagne et la France, ils arriveront à un moment où vous ne serez plus là, alors contrôlez vos nerfs et ne commettez pas de faux calculs ».

Par ailleurs, le général Salami a souligné que » les ennemis ont pris pour cible le guide suprême de la Révolution qui dirige la nation dans toutes ces crises difficiles .. les commandants des gardiens de la révolution ont été inscrist sur la liste des sanctions.. Ils ont intensifié leurs opérations psychologiques contre les Gardiens. Or, nous ne nous blâmons pas les ennemis, mais nous voyons parfois que certains de nos amis s’expriment avec le langage des ennemis , mais nous avons appris à ne pas avoir peur de blâmer, sauf qu’il n’est pas digne que certains d’entre eux réagissent comme des ennemis avec leurs amis ».

Il a indiqué que « le monde musulman s’est transformé en une scène de guerre contre les arrogants, mais ils ne pouvent rien faire .. Nous conseillons aux USA, à la Grande-Bretagne et au régime saoudien de ne point se leurrer sur les capacités du peuple iranien qui n’a pas changé, en défendant sa révolution .. notre république est devenue plus puissante en termes de défense, d’économie, de social et politique .. Ne pensez pas que les problèmes économiques de notre société peuvent diviser le peuple ou le séparer de sa révolution .. Il est vrai que nous avons des problèmes . Mais nous sommes sommes capables de les résoudre ».

Et de conclure : » jamais nous ne réduirons nos capacités de défense .. nous ne renoncerons pas à nos armes .. .. C’est un souhait que les arrogants emporteront avec eux dans leur tombe ».