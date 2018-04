Le général de division Mohammad Baqeri, chef d’état-major des forces armées de la RII a souligné, le lundi 23 avril, lors de la cérémonie d’inauguration du Symposium des Marines de l’Océan indien, à Téhéran, que l’ère de l’ordre bipolaire traditionnel du monde est, bel et bien, révolue et que de nouvelles puissances sont apparues dans l’Est aussi bien que dans l’Ouest.

« Les États-Unis et certains acteurs régionaux ne peuvent pas accepter et tolérer les réalités actuelles. D’où les conflits en cours partout dans le monde », a regretté le général Baqeri avertissant contre la rhétorique de violence et d’intimidation que les puissances mondiales utilisent et propagent dans le monde.

Le chef d’état-major des forces armées iraniennes a poursuivi qu’en soutenant Daech, Washington a engagé l’Asie de l’Ouest dans une grande crise et a provoqué l’errance d’un grand nombre d’habitants des pays de la région.

« Ils ont livré des armes à divers pays de la région, dont l’Arabie saoudite, et ont aplani ainsi le terrain aux guerres », a ajouté M.Baqeri sans oublier de dénoncer l’intervention militaire illégale effectuée par le trio USA/France/Grande-Bretagne contre la Syrie.

Plus loin dans son discours, il a souligné que l’Iran ne s’est jamais plié devant les Etats-Unis et leurs alliés et elle ne le ferait jamais. Elle a toujours tendu une main fraternelle à ses voisins.

« Les forces armées de l’Iran, en tant que pays pionnier dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, sont prêtes à remettre leurs expériences à la disposition des autres pays », a rappelé le chef d’état-major des forces armées iraniennes.

Source: Avec PressTV