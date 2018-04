Avant de quitter la région de Doumier, dans le Qalamoune orientale, la milice terroriste pro saoudienne Jaïsh al-Islam a remis à l’armée gouvernementale un lot conséquent de blindés et de munitions, sous le contrôle du Centre russe pour la réconciliation, a indiqué l’agence russe Sputnik.

Selon le chef du centre russe, ces armes comprennent 30 blindés dont des chars soviétiques T-55, T-62 et T-72.

De plus, ont été remis à Damas trois camionnettes chargées d’armes de gros calibres, 36 lance-roquettes antichar, 20 mitrailleuses lourdes, ainsi que des mortiers, des missiles antichar téléguidés, des missiles tactiques, une grande quantité de mines, des grenades à main et plus de 63.000 munitions de différents calibres.

Les dépôts d’armes contenant de grandes quantités de munitions de différents calibres ont été mis sous le contrôle des forces gouvernementales.

La plupart des blindés avaient été saisis en mars 2014 à la base de la 559e brigade de chars située à 50 km de Doumeir.

Sur le terrain, l’évacuation de la milice de Jaïsh al-Islam de cette zone se poursuit. Durant les dernières 24 heures , 35 bus transportant 1156 miliciens et les membres de leurs familles sont sortis en empruntant le couloir humanitaire al-Rahibat. Selon le Centre de réconciliation russe qui supervise cette opération, ils seront acheminés à l’instar de leurs prédécesseurs vers la province d’Ildeb, ou vers la localité frontalière avec la Turquie de Jarablus, dans la province nord-ouest d’Alep.

« 39 bus ont en revanche été acheminés vers la camp al-Roukbane, proche de la région al-Tanf », où se trouve une base américaine qui occupe une zone syrienne proche des l’Irak et de la Jordanie, ajoute le centre.

Selon Média de guerre, quelque 1000 personnes qui avaient dans un premier moment fait part de leur volonté de quitter cette région ont finalement changé d’avis et décidé de rester sur place et de régler leur statut avec les autorités syriennes.