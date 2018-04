Un cargo russe aurait déchargé « une cargaison suspecte » au port syrien de Tartous, a indiqué le site, proche des milieux de renseignement de l’armée israélienne, exprime à mots couverts son indignation de voire la Russie « souhaiter ses vœux d’anniversaire à Israël en livrant des S-300 au régime syrien »!

Debka qui dit ne pas être sûr de cette livraison accuse la Russie d’avoir abusé des festivités en cours en Israël pour faire cette livraison, laissant supposer qu’Israël aurait bien pu en empêcher la Russie. En effet l’ancien Chef des Renseignements militaires israéliens a menacé qu’en cas de livraison du système de défense russe à Damas, les avions israéliens le bombarderaient.

Mardi 17 avril, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que Moscou avait jusqu’ici refusé la demande de la Syrie pour les missiles avancés S-300, mais que l’acte d’agression des États-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne » avaient bien motivé Moscou pour aider l’armée syrienne à freiner l’agression. .

Lors des dernières attaques au missile de la coalition occidentale en Syrie, la Défense aérienne de l’armée syrienne avait pu détruire 71 des 101 missiles tirés vers des cibles syriennes.

L’agence de presse américaine Bloomberg rapporte les propos de l’ancien chef des Renseignements militaires israéliens concernant l’annonce de Moscou. Amos Yadlin a mis en garde Moscou et a affirmé qu’en cas du déploiement des S-300 russes, les chasseurs israéliens les bombarderaient.

Il a précisé :

« Je connais bien la force aérienne ; nous avons déjà fourni des plans appropriés pour faire face à cette menace. »

Mais Israël est-il réellement capable de détruire les S-300 syriens?

« Les experts russes croient que le déploiement des missiles S-300 sur le territoire syrien serait un atout pour la Russie », rapporte l’agence de presse américaine. Pour Jane’s Defence Weekly, « la Syrie a déjà de bons systèmes à courte et à moyenne portée. Les S-300 seraient en mesure de former un parapluie de défense aérienne à plusieurs couches assez complet sur la Syrie ».

Or, ajoute l’expert, pour détruire les nouvelles armes, Israël utiliserait probablement des avions furtifs américains F-35 et mènerait une guerre électronique ». Les F-35 déjà fournis à Israël, sauront-ils relever le défi qu’est la destruction des S-300 syriens ?

Des avis experts sont partagés : alors que le Pentagone vient de cesser l’achat des F-35 à leur concepteur Lockheed Martin pour cause de nombreux défauts qui lui sont propres, Israël, lui, aurait du mal à défier la Russie avec un appareil qui a peu de chance d’échapper aux tirs antimissiles russes quand bien même il serait furtif.

