Le commandant de la force navale des Gardiens de la révolution islamique, l’amiral Ali Fadawi a déclaré que « les responsables militaires US admettent qu’ils sont incapables de commettre une folie dans le golfe Persique et qu’ils sont forcés à se plier aux ordres des Gardiens de la révolution islamique » soulignant que « s’ils veulent vérifier cette réalité, ils n’ont qu’à venir escorter les navires des Gardiens », a rapporté l’agence d’informations iraniennes Farsnews.

Commentant l’incident des marines US , fait prisonniers par la marine des Gardiens, l’amiral Fadawi a souligné que « nous n’avons jamais eu l’intention de détenir des marines US, mais nous sommes entrainés de manière à accomplir nos missions de manière professionnelle, et donc, de nous de défendre en cas de besoin. Cela implique la mission d’empêcher un navire, quelle que soit sa nationalité, de s’infiltrer dans nos eaux territoriales ».

Et de conclure: »en cas de confrontation avec des forces navales US, comme l’a dit précedémment l’imam Khomeiny, l’Iran humiliera les USA dans le golfe Persique, d’ailleurs, cette promesse de l’imam khomeini est devenue aujourd’hui une réalité sur le terrain, de leurs aveux »..

Un nouveau destroyer se rallie à la flotte navale iranienne

Par ailleurs, l’amiral Hussein Khanzadi, commandant de la Marine iranienne a déclaré que « le destroyer iranien baptisé Sahand naviguera bientôt » soulignant que le golfe Persique est situé dans le centre stratégique régional de l’Asie de l’Ouest, de sorte qu’environ 17 millions de barils de pétrole sont exportés par jour de cette région ».

Et de poursuivre : »Actuellement le destroyer de Sahand est en train de compléter certains systèmes de défense et il sera bientôt opérationnel.Le destroyer Sahand intégrera la flotte navale de l’armée du pays dans les prochaines semaines ».

Concernant la 6ème session de l’Indian Ocean Naval Symposium , il a affirmé que » ce Symposium naval est une série de réunions tenue entre les États riverains de la région de l’océan indien. Il comprend 35 délégations militaires du monde. Il vise à renforcer la coopération en matière de sécurité maritime, offre un forum de discussion sur les questions maritimes régionales et de renforce les relations amicales entre les pays membres ».

A ce titre , le chef d’état-major des forces armées iraniennes, le général Mohammad Baqeri a affirmé que l’ordre mondial bipolaire traditionnel s’est effondré dans le monde , car de nouvelles puissances ont surgi en Occident et en Orient ».

Au cours de la 6ème session de l’Indian Ocean Naval Symposium (IONS), le général Baqeri a affirmé que « certains acteurs régionaux n’acceptent pas les nouvelles réalités du monde et, malheureusement, certaines puissances propagent le désordre en envoyant des unités militaires à différentes régions et en utilisant le langage de force ».

» Les forces armées iraniennes, pays en tête de la lutte contre le terrorisme, sont prêtes à partager leurs expériences avec d’autres pays. La marine de l’Armée iranienne a envoyé 51 flottes dans l’océan Indien pour faire face aux pirates et à l’insécurité. La présence militaire importante de certaines puissances et leurs interventions dans la région de l’océan Indien ont provoqué l’insécurité, dont un exemple typique est le bombardement massif du peuple yéménite sur les rives de l’océan Indien »a-t-il expliqué.

Source: Médias