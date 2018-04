Le Hezbollah a présenté dans un communiqué ses plus sincères condoléances au commandement en chef yéménite et au Conseil politique suprême des Ansarullah , ainsi qu’au peuple yéménite pour le martyre du président du Conseil politique suprême et président du bureau politique des partisans de Dieu, Saleh Ali Alsamad . Un homme qui a dédié sa vie au jihad , qui a offert des sacrifices , qui n’a jamais cessé de travailler pour la défense du peuple yéménite.

Dans le texte, le Hezbollah a déclaré: » Cet homme exemplaire, qui a assumé ses responsabilités dans l’une des plus difficiles périodes jamais connues au Yémen et qui a affronté l’une des plus sauvages agressions jamais connues dans la région, a réalisé son plus cher souhait, celui de tomber en martyr pour son pays. Un pays et un peuple qu’il a défendu , il est resté parmi son peuple qu’il chérissait , il est resté à ses côtés jusqu’au dernier souffle de sa vie ».

Le communiqué a ajouté: « le Hezbollah condamne avec véhémence ce crime sauvage exécuté par l’agression américano-saoudienne qui a visé un chef honnête. Nous condamnons fermement cette insolence persistante qui a trahi l’un des plus prestigieux et courageux dirigeants yéménites ».

Et de poursuivre: « le Hezbollah ne peut que ressentir de la peine envers ce qui s’est passé et ce qui se passe au Yémen depuis trois ans comme massacres et crimes quotidiens, qui n’ont épargné ni mariages ni funerailles, ni infrastructures ni ports. C’est pourquoi le Hezbollah s’étonne et dénonce le silence morbide de la communauté internationale, qui n’a pas réagi envers un crime qui a visé un des symboles du Yémen. Il appelle tous ceux qui ont encore une conscience, les gouvernements , les organisations civiles et les peuples de se tenir aux côtés du peuple opprimé du Yémen et de dénoncer l’agression américano-saoudienne pour y mettre un terme « .

Il a conclu: « Le peuple yéménite , déterminé et patient, qui n’a jamais faibli ou fléchi face à l’agression barbare qui dure depuis plus de 1100 jours, est capable, à travers son unité et son soutien à son chef sincère et courageux de supporter cette grande perte,car un peuple qui a offert autant de sacrifices dans les arènes du jihad est un peuple victorieux inévitablement ».

Source: AlManar