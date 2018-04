Le nouveau président du Conseil politique suprême du Yémen, nommé ce mercredi à la place du martyr Saleh Sammad, a mis en garde contre les Etats Unis. « L’ennemi nous a livré une guerre totale et doit en assumer les conséquences. Nous en tenons les États-Unis pour responsables en raison de leur soutien total aux Saoudiens », a déclaré Mahdi Machat.

Et de poursuivre : « l’invasion du Yémen est illégitime et son objectif est d’occuper un État indépendant. Les exactions commises avec le soutien et sous l’égide des États-Unis sont des preuves évidentes de la nature belliqueuse de cette offensive ».

Et d’ajouter : « Le plan de formation de l’État est celui qu’avait élaboré le martyr al-Sammad ».

Il a en outre mis l’accent sur la cohésion et l’unité des Yéménites : « Nous allons progresser vers le maintien de la souveraineté, de la liberté et du droit du peuple à établir un État libre, indépendant et sans corruption ».

Pour M.Machat, «le président Sammad a présenté un modèle sur la dignité du Yémen tandis que l’enfant Samih, affligé par le massacre survenu à Bani Qais, a incarné un modèle sur l’injustice subie par le Yémen».

Rappelons que l’enfant Samih est celui dont les photos ont fait le tour du monde après le bombardement saoudien visant une fete de mariage.

Marche des fusils à Hodeïda

Entre-temps, des milliers de Yéménites sont descendus dans la province de Hodeïda pour exprimer leur colère contre la coalition saoudo-US.

Cette manifestation, baptisée la « Marche des fusils », a rendu hommage à Saleh Sammad, qui a été assassiné le jeudi 19 avril, quelques heures après avoir appelé les habitants de Hodeïda à descendre dans la rue, afin d’exprimer leur colère contre l’agression militaire de la coalition saoudienne.

Les manifestants, brandissant des fusils à la main, portaient des photos du martyr Saleh Ali al-Sammad et scandaient des slogans contre les États-Unis et l’Arabie saoudite.

Condamnations à mort

Par ailleurs, la Cour pénale de Sanaa a condamné à mort huit mercenaires pour espionnage au profit de l’Arabie saoudite et ses alliés.

Deux condamnés à mort répondant aux noms de Shoghi Abdo Ahmed Ibrahim et Mohammed Ali Husseini ont été arrêtés en janvier 2016 par les services de renseignement yéménites pour avoir fourni au régime saoudien des informations sur les opérations militaires de l’armée et d’Ansarullah, et leurs stocks d’armements.

Deux autres inculpés appelés Hussein Nasser Ahmed al-Jazeefa et Ibrahim Saleh ont été arrêtés entre janvier 2015 et janvier 2017 pour les mêmes motifs.

Des sources judiciaires yéménites ont déclaré que d’autres individus, accusés de complicité avec Al-Qaïda et Daech dans la province d’al-Bayda et de fomenter des opérations terroristes au Yémen, ont été identifiés et interpellés.

Un 2ème char saoudien détruit

Sur le terrain, les soldats de l’armée yéménite et d’Ansarullah ont détruit mercredi soir un 2ème char de la coalition sur le front de la côte ouest.

Le char a été touché par un missile téléguidé tuant tous les soldats à bord, a précisé une source militaire, citée par la chaine yéménite AlMasirah.

Il s’agit du 2ème char de la coalition détruit en moins de 24 heures sur le front de la côte ouest.

Avec AlManar + AlMasirah + PressTV