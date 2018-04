Le guide suprême de la Révolution islamique, l’ayatollah Ali Khamenei, a appelé les musulmans à affronter l’Arrogance et les USA soulignant » notant que « les déclarations américaines concernant certains pays arabes qui ne peuvent survivre sans le soutien américain traduisent un niveau d’humiliation sans précédent », a rapporté la chaine satellitaire iranienne alAlam.

S’exprimant au cours d’une audience accordé à 380 participants aux compétitions internationales pour la récitation et la mémorisation du Saint Coran, venus de 84 pays du monde, son éminence a insisté sur la nécessité pour les musulmans de s’unir dans un monde en proie aux ingérences incessantes des puissances étrangères qui violent la souveraineté des États ».

Il a souligné que « le Coran nous a mis en garde contre la division au sein de la Oumma islamique car cela provoquerait la corruption, l’aliénation et la mort ».

Et de poursuivre : »Regardez ce qui se passe au Yémen où la joie de vie a cédé la place au deuil perpétuel. Et tout autant en Afghanistan, au Pakistan ou encore en Syrie. Tout cela a eu lieu parce que nous avons perdu nos repères religieux et oublié les préceptes coraniques. »

Et de conclure: « Cela fait 40 ans que l’Iran tient tête à l’hégemonie des grandes puissances. Nous sommes fiers d’avoir surmonté les épreuves et d’avoir renforcer notre puissance » .

Source: Médias