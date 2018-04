Le chef d’état-major des forces armées iraniennes, Mohammad Baqeri, a déclaré que » l’entité sioniste n’est qu’une bulle. Elle pense pouvoir prolonger son existence par des actes immatures mais elle se leurre à ce propos, ont rapporté les médias iraniens.

Selon l’agence d’informations iranienne Farsnews, le général Mohammad Baqeri a affirmé que « l’entité sioniste était loin de barrer la route à la nation iranienne » soulignant que « la ligne de conduite et la stratégie de la République islamique d’Iran sont inchangeables ».

Et de poursuivre : » Ceux qui pensent pouvoir concrétiser leurs objectifs en menaçant l’Iran de sanctions et de boycott se leurrent, car ils négligent les exploits de la nation iranienne. Si le régime israélien pense pouvoir barrer la route à la nation iranienne, en lancant ses missiles ou en bombardant , il se trompe, car les objectifs de la nation iranienne sont d’ores et déjà tracés. C’est la nation iranienne qui a chassé les États-Unis et leurs mercenaires, notamment Daech et le Front al-Nosra de l’Irak et de la Syrie et c’est encore elle qui a largement contribué au retour au calme dans ces pays. C’est ce même parcours qu’elle suivra dans l’avenir ».

Et d’ajouter: » l’axe de la Résistance poursuivra sa voie avec autant de détermination » notant que » les promesses creuses de l’Occident ne trompent plus les peuples de la région ».

Il a indiqué : » Après l’effondrement de l’Union soviétique, les Américains ont fait des promesses à beaucoup de pays. Des promesses qu’ils n’ont jamais tenues , d’où beaucoup de pays leur ont tourné le dos, dont la Russie. L’Arabie saoudite, elle aussi, a fait des promesses creuses via ses pétrodollars. De vaines promesses qui n’ont fait le bonheur de personne dans la région. Les documents et les preuves qui existent montrent que ce sont eux qui ont armé les groupes takfiristes et qui ont créé une série de problèmes aux peuples de la région. Les Irakiens et les Syriens, grâce à leurs sacrifices et aux soutiens de la République islamique d’Iran, ont finalement réussi à restaurer la sécurité dans leurs pays « .

Source: Avec PressTV