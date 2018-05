Les allégations lundi du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sur l’Iran plaident en faveur du maintien de l’accord sur le nucléaire iranien, a estimé mardi le ministère français des Affaires étrangères.

« La pertinence de cet accord est renforcée par les éléments présentés par Israël : toutes les activités liées au développement d’une arme nucléaire sont interdites par l’accord, de manière permanente ; le régime d’inspections de l’AIEA mis en place grâce à l’accord est, lui, l’un des plus exhaustifs et des plus robustes dans l’histoire de la non-prolifération nucléaire », souligne dans un communiqué le porte-parole du ministère, en prenant « note des informations présentées » par M. Netanyahu, qui devront être « évaluées en détail ».

Dans une présentation théâtrale à une heure de grande écoute, M. Netanyahu a présenté lundi soir, en direct devant les télévisons israéliennes, « les copies exactes », selon ses prétentions, de dizaines de milliers de documents originaux iraniens obtenus il y a quelques semaines au prix d’une « formidable réussite dans le domaine du renseignement ».

Ces documents constituent des « preuves nouvelles et concluantes du programme d’armes nucléaires que l’Iran a dissimulé pendant des années aux yeux de la communauté internationale dans ses archives atomiques secrètes », a dit M. Netanyahu, qui s’exprimait en anglais, sans pour autant déclarer que l’Iran avait manqué à ses engagements pris dans le cadre de l’accord de 2015.

Source: Avec AFP