Le secrétaire général du Hezbollah, a vilipendé au cours du festival électoral de la Beqaa, la liste électorale commune des Forces libanaises et du Courant du Futur, soutenue financièrement par l’Arabie-saoudite.

En effet, son éminence a affirmé que « cette deuxième liste représente des forces politiques libanaises qui ont comploté contre la Beqaa, et contre le Liban, en soutenant politiquement et financièrement, les groupes takfiristes. Ces forces politiques ont permis à la menace takfiriste de se répandre sur notre frontière orientale, car elles ont empêché l’armée libanaise d’intervenir, alors qu’il était présent dans la région, mais privé de décision politique ».

Il a souligné que « durant ces sept années, la Beqaa était menacée, ses gens, ses églises, ses mosquées, ses chrétiens, ses musulmans, tous étaient menacés par les groupuscules takfiristes armés. Or, avec nos alliés, nous avons tenté et insisté pour que l’armée libanaise et les forces de sécurité interviennent dans la région. Voire, le Hezbollah a le plus travaillé pour que l’armée et les force sécuritaires interviennent dans la Beqaa ».

Et de poursuivre : « le gouvernement libanais a abandonné la Beqaa au niveau sécuritaire, sous prétexte de la politique de distanciation ou parce que des forces politiques étaient liées avec les terroristes. Or, le courant du Futur et les Forces libanaise assuraient une couverture aux terroristes qui menaçaient la Beqaa, allant jusqu’à les qualifier de rebelles ».

« C’est pourquoi, at-il souligné, le 6 Mai, vous allez voter pour qui ? Pour la liste qui a comploté contre vous et qui complote encore ? Oui, Car plus que jamais le Hezbollah et la résistance sont aujourd’hui visé par un complot.. Ce ne sont pas des milliards de dollars qui seront payés contre nous, mais le prince héritier saoudien est prêt à payer des centaines de milliards de dollars pour frapper l’axe de la résistance ».

Enfin, il a ajouté : « Nul sait vers où Israël et les USA comptent entrainer la région, car les usa et Israël ne se pardonneront jamais de l’échec de leur projet dans la région, et donc nous sommes au centre de cette bataille qui est loin d’être terminée. Nous avons encore besoin de votre soutien, de l’équation d’or armée-peuple-résistance ».

Les principaux titres de son discours :

Source: AlManar