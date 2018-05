Dans son show médiatique du 30 avril, le Premier ministre du régime israélien Benyamin Netanyahu a montré de fausses images et donné de fausses informations sur le nom, la portée et les caractéristiques des missiles balistiques iraniens.

Les prétentions infondées du Premier ministre israélien ont été relayées par des médias qui prennent souvent des positions anti-iraniennes. Or, les fausses informations données par Benyamin Netanyahu prouvent à quel point Israël est prêt à diffuser des mensonges pour tromper l’opinion publique au sujet de la puissance défensive de la République islamique d’Iran.

Derrière Netanyahu qui faisait son numéro sur la scène, il est possible de voir les images de trois missiles balistiques iraniens. Sont également indiqués le nom et la portée de chaque missile. Mais le problème, c’est que le nom de l’un de ces missiles est faux, et que la portée indiquée pour un autre missile est incorrecte.

Au milieu, nous voyons l’image du missile balistique iranien présenté par Netanyahu comme « Ghadr H » avec une portée de 1 650 kilomètres.

Israël reconnaît son incapacité face à l’Iran

L’ancien ministre israélien des Affaires militaires a reconnu que le nord des territoires occupés n’était pas préparé pour faire face à l’escalade qui résulterait du déclenchement d’une guerre.

Or, en réalité, l’image du centre montre un missile balistique Ghiyam, dont la portée est de 800 kilomètres. Cela dit, Netanyahu montre l’image d’un missile Ghiyam, en change le nom et le présente en tant que missile Ghadr et en double la portée en la faisant passer de 800 kilomètres à 1 650 kilomètres.

La raison de cette « erreur » est claire : une distance de 1 100 kilomètres sépare la Palestine occupée du point le plus à l’ouest du territoire iranien. Par conséquent, le missile iranien Ghiyam, avec une portée de 800 kilomètres, ne pourra jamais être utilisé pour atteindre des cibles en Palestine occupée. Ainsi, le Premier ministre du régime israélien falsifie les informations sur ce type de missile balistique iranien afin de prétendre que ce missile aurait pour vocation de « menacer » Israël.

La deuxième erreur concerne l’image de gauche qui montre effectivement un missile balistique de type Shahab 3, mais les informations et les caractéristiques données par Netanyahu au sujet de ce missile étaient inexactes.

Ce n’est pas la première fois qu’une personne essaie de falsifier les informations concernant la puissance défensive de la République islamique d’Iran. En décembre 2017, l’ambassadrice des États-Unis auprès de l’ONU, Nikki Haley, avait organisé un autre show médiatique pour prétendre, en se fondant sur de fausses informations, que les missiles Barkhan-2H que l’armée et des Comités populaires du Yémen tiraient contre les cibles saoudiennes seraient des missiles iraniens Ghiyam.

Source: Avec Press Tv