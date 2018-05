Performants et efficaces, les avions de chasse russes Soukhoï Su-27, mis en service depuis plus de 30 ans «terrifient» toujours l’Otan, constate la revue The National Interest.

Bien que les avions de chasse soviétiques les plus légendaires soient le Mig-15, le Mig-21, le MiG-25 et le Mig-29, le Soukhoï Su-27 reste «le meilleur chasseur soviétique de la guerre froide», souligne l’auteur de l’article.

Selon le média, le Su-27 a été développé en tenant compte des performances du F-15, voici pourquoi il possède les mêmes capacités en termes de vitesse et d’armement.

Le chasseur russe a été conçu pour acquérir la supériorité aérienne, mais il a été en outre capable de faire preuve de flexibilité dans l’interception ainsi que les frappes au sol. Au cours de son existence, l’avion a reçu diverses modifications lui permettant d’effectuer plusieurs tâches, tout en conservant sa polyvalence.

The National Interest souligne notamment que le Soukhoï Su-27 a des capacités impressionnantes: il atteint une vitesse maximale de 2.500 km/h, peut transporter jusqu’à huit missiles de défense aérienne, le plus souvent de moyenne ou courte portée, ou même un ensemble de bombes et de missiles.

Entre les mains d’un pilote expérimenté, comme le précise la revue, le Su-27 peut produire une série impressionnante de manœuvres, dont certaines ont été montrées lors des spectacles aériens en Russie et en Europe.

Le chasseur Su-27 a fait son premier vol en 1977. L’avion a combiné tous les développements les plus avancés de l’école soviétique de construction d’avions, grâce à laquelle il a reçu un potentiel pratiquement illimité pour la modernisation.

Aujourd’hui, des douzaines de modifications modernes de ce chasseur, ainsi que des avions créés sur sa base, protègent le ciel de plus de 20 pays. Malgré les décennies écoulées, le cycle de vie du Su-27 est encore loin d’être terminé.

Source: Sputnik