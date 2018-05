Selon le quotidien israélien Haaretz : « Il y a vingt ans, Israël était le leader incontestable en recherches scientifiques au Moyen-Orient. Depuis lors, il est néanmoins tombé à la quatrième place au Moyen-Orient, après l’Iran. L’Iran occupe la première place dans le domaine du nombre d’articles scientifiques dans de nombreux domaines, tels que la physique, la biologie, la chimie », rapporte l’agence d’informations iraniennes ISNA.

Selon le centre de recherches de l’Université de Grenade sur le SCImago Journal et du Country Rank, appartenant au grand éditeur de la revue scientifique Elsevier, l’Iran a dépassé ces vingt dernières années l’entité sioniset en termes de volume des recherches scientifiques. Ce dernier a toujours tiré profit du soutien financier des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France pour recruter des scientifiques d’autres pays pour effectuer leurs recherches scientifiques pour le compte d’ »Israël ». Selon le classement publié par le portail The SCImago Journal & Country Rank, l’Iran a produit 388.673 articles scientifiques entre 1996 et 2016.

En termes d’ articles et de revues scientifiques publiées et jouisant d’une renommée internationale, l’Iran se trouve au 22e rang dans le classement mondial. En revanche, « Israël » a perdu 3 places, occupant maintenant la 25e place.

Par ailleurs, l’Iran occupe désormais la sixième position parmi les pays du Proche-Orient dans la recherche scientifique.

Haaretz conclut : »Ces derniers classements de l’Iran reflètent les énormes dépenses publiques consacrées à à la recherche scientifique , non seulement pour améliorer la recherche, mais aussi pour produire une main-d’œuvre plus instruite et plus qualifiée ».

Source: ISNA