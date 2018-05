La propagande effrénée et publique de Tel-Aviv contre le programme nucléaire de l’Iran est allée à l’encontre des intérêts d’Israël, a déclaré un ancien ministre israélien.

« Bien que je me sois opposé à l’accord sur le nucléaire iranien, je trouve que les fanfaronnades du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, quant aux capacités opérationnelles et d’espionnage du Mossad est une autre erreur commise récemment par le régime israélien », a déclaré l’ancien ministre israélien des Finances et chef du parti Yesh Atid, Yaïr Lapid, cité par l’agence de presse iranienne Fars News.

« Pour être plus efficace, Netanyahu et le chef du Mossad auraient mieux fait de se rendre à Washington, au Parlement allemand ou aux Nations unies et de présenter ces découvertes en privé », a reproché cette autorité israélienne à Netanyahu.

À l’approche de la date fixée par Donald Trump, le président américain, pour décider de sortir ou non de l’accord sur le nucléaire iranien conclu en juin 2015, le Premier ministre israélien a organisé le lundi 30 avril une mise en scène, affirmant que Tel-Aviv disposait de preuves concluantes selon lesquelles l’Iran tenterait de se doter de l’arme nucléaire et poursuivrait secrètement son programme nucléaire après la conclusion du Plan global d’action conjoint.

Réagissant aux déclarations du Premier ministre israélien, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a publié un communiqué dans lequel elle a précisé que l’Agence ne disposait d’aucune indication crédible indiquant que l’Iran aurait cherché à développer un engin explosif nucléaire après 2009.

Source: Avec PressTV