Le vice-président de l’Organisation iranienne du Patrimoine culturel, de l’Artisanat et du Tourisme a annoncé une augmentation de 4,3% du voyage des touristes étrangers l’an dernier en Iran.

En marge de la cérémonie de clôture du 4ème édition du Festival international de la Nourriture de l’Organisation de coopération économique (OCE)- Route de la Soie, Mohammad Moheb-Khodaei, vice-président de l’Organisation iranienne du Patrimoine culturel, de l’Artisanat et du Tourisme chargé des affaires du tourisme, a déclaré devant un parterre de journalistes que : « l’un des sujets les plus importants dans le domaine du tourisme de nos jours est la tenue des festivals comme celui-ci à Zanjan, en particulier au niveau international et la tenue de ces festivals nous aidera à attirer les touristes étrangers ».

« Il y a eu une augmentation significative au niveau de l’attirance des touristes étrangers, atteignant 4,3% à la fin de l’année dernière, et nous avons été en mesure d’accroître notre capacité pour cela », a ajouté M. Moheb-Khodaei, rappelant que les touristes voyagent en Iran pour diverses raisons, mais dès qu’ils arrivent, ils demandent d’autres expériances du tourisme.

Source: ISNA