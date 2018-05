Une délégation saoudienne se trouve depuis vendredi sur l’île yéménite de Socotra pour apaiser des tensions nées d’un débarquement de soldats émiratis, membres de la coalition dirigée par Riyad au Yémen, selon l’agence officielle Saba.

Ce débarquement s’est produit sans coordination avec le gouvernement yéménite du président Abd Rabbo Mansour Hadi, qui contrôle cette île située à 350 km des côtes yéménites dans l’océan Indien, a affirmé à l’AFP une source gouvernementale.

L’arrivée à Socotra de soldats des Emirats arabes unis a en outre coïncidé, selon la même source, avec une visite de responsables yéménites conduits par le chef du gouvernement Ahmed ben Dagher.

La délégation saoudienne a rencontré vendredi M. ben Dhager, en présence d’un représentant émirati, et pris connaissance d’un compte-rendu du gouvernement et de l’administration locale sur « ce qui s’est passé récemment dans l’île », rapporte Saba.

La discussion a également porté sur « la tension vécue sur l’île depuis l’arrivée du Premier ministre et de sa délégation », ajoute l’agence officielle yéménite, sans faire référence directement au débarquement émirati.

Des partisans du gouvernement ont protesté contre l’arrivée des soldats émiratis et souligné que leur présence ne se justifiait pas car il n’y avait pas de rebelles Houthis à Socotra, a indiqué à l’AFP la source gouvernementale yéménite.

Face aux protestations yéménites au sujet de Socotra, le ministre d’Etat émirati aux Affaires étrangères a souligné dans un tweet vendredi la caractère ancien des relations entre son pays et cette île. « Nous avons des liens historiques et familiaux avec les habitants de Socotra et nous allons les soutenir durant l’épreuve que traverse le Yémen, provoquée par (les rebelles) houthis », a souligné Anwar Gargash.

