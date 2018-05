Le Chef d’état-major adjoint des forces armées iraniennes, le général Kadeer Nizami a annoncé la tenue d’exercices militaires conjoints dans les prochains jours entre l’Iran et Oman », indiquant que « ces exercices sont très importants en raison du contrôle des deux pays sur le détroit d’Ormuz , sans compter leur place dans le Golfe », a rapporté la chaine satellitaire libanaise alMayadeen.

M. Nizami a déclaré »lors de sa rencontre avec le chef d’état-major adjoint des forces armées d’Oman, Hamad bin Rashid Al Balushi, que « des militaires, des gardiens de la révolution et des policiers iraniens participeront aux exercices ».

Il a noté que « l’Iran et Oman ont tenu 13 réunions militaires conjointes au cours des deux dernières décennies, avec celle d’aujourd’hui , ce sera la réunion no 14 » ajoutant que « nous espérons changer les circonstances qui pèsent sur la région ».

« A l’heure où les relations politiques et militaires des deux pays se trouvent dans une situation favorable, la région et le monde islamique se trouvent dans une situation politique et militaire intolérable pour diverses raisons », a-t-il déclaré.

À son tour, M.Rashid Al Balushi a affirmé que « la principale cause des conflits est la discrimination dans le monde islamique », insistant « sur la nécessité de créér une entente dans la région et entre les musulmans pour régler les différences et revenir aux pourparlers et à la table de dialogue ».

Au cours de sa visite à Téhéran, la délégation omanaise doit s’entretenir avec de hauts responsables militaires de la République islamique d’Iran.

Source: Médias