Quelques heures séparent les Libanais du bilan final de cette longue journée électorale de dimanche 6 mai 2018. Selon le ministre de l’intérieur Nouhad al-Machnouk , le taux de participation dans tout le Liban s’élève à 49% . C’est le premier scrutin législatif depuis 2009 et le premier aussi selon la loi électorale proportionnelle.

Quelques chiffres ont commencé à être fournis par certaines machines électorales des partis politiques libanais.

Sud-2

Celle du Hezbollah a annoncé la victoire totale de la liste Hezbollah-Amal intitulée Liste Espoir et Fidélité, dans la circonscription Sud-Liban-2 après le dépouillement des bulletins dans 428 bureaux de vote sur 530.

Elle a obtenu 179.155 voix.

La liste suivante, Al-Janoub Yastahik (Le sud mérite) n’a quant à elle obtenu que 9.967 voix.

Sachant que le chiffre nécessaire requis pour gagner un siège parlementaire dans cette circonscription est de 16.000 au moins.

Sud-3

Il en est de même dans la circonscription Sud-Liban-3 où les bulletins de vote ont été dépouillés dans 485 bureaux de vote sur les 530.

La liste du Hezbollah et du mouvement Amal a obtenu 126.223 voix alors que la liste suivante, Al-Janoub Yastahik (Le sud mérite) n’en a obtenu que 7.692

Le chiffre requis pour accéder à la tribune parlementaire étant dans cette région de 19.000 au moins.

Békaa-3

Dans la circonscription de la Békaa-3 qui compte la région de Baalbak-Hermel , la liste Hezbollah-Amal semble avoir remporté 8 sur les dix sièges au moins et la concurrence se fait sur le neuvième. Elle a obtenu 71.655 voix sur les 182.765. Mais l’opération de dépouilement des bulletins n’a été achevée que dans 261 bureaux sur les 584. Le taux de participation y est de 57,90%.

Baabda

Il semble aussi que le Hezbollah ait remporté 4 sièges à Baabda dans la circonscription Mont-Liban-3.

Nord-3

Dans la circonscription Nord-3, la machine électorale du courant des Marada, du camp du 8-mars assure avoir remporté au moins 3 sièges. Cette circonscription compte aussi Kourah, Batroune, Bcharré et où les Forces libanaises constituent un rival de taille.

Le Liban compte 15 circonscriptions qui sont les suivantes: les 15 circonscriptions libanaises : Beyrouth-1, Beyrouth-2, Békaa-1 (Zahlé) , Békaa-2 (Rachayya, Békaa de l’ouest), Békaa-3 (Baalbak-Hermel), Sud-1 (Jezzine, Saïda), Sud-2 (Tyr et villages de Saïda/Zahrani), Sud-3 (Bint Jbeil, Marjeyoune, Nabatiyyeh), Nord-1 (Akkar), Nord-2 (Al-Menyieh, Al-Doniyyeh, Tripoli), Nord-3 (Kourah, Batroune, Bcharré, Zgharta), Mont-Liban-1 (Jbeil, Kesrouan) , Mont Liban-2 (Al-Metn), Mont-Liban-3 (Baabda), Mont-Liban-4 (Chouf, Aley).

Quelque 597 candidats répartis en 77 listes sont en lice dans ces 15 circonscriptions électorales… Le nombre du lectorat libanais s’élève à 3,7 millions d’électeurs qui devront élire les 128 députés du Parlement.

Dans les rangs des Libanais musulmans qui forment 63,85 % des électeurs, les sunnites et les chiites viennent en tête avec respectivement 1.085.146 et 1.068.274. Alors que les druzes compte 206.894 et les alaouites 31.629.

Du côté des chrétiens qui forment 35,62% du lectorat libanais, ils sont distribués comme ci-suit :

Les maronites en tête avec 725.535 voix, s’en suivent les chrétiens orthodoxes avec 257.713, puis les catholiques avec 172.450, les Arméniens orthodoxes 87.679, les Arméniens catholiques avec 18.566, les Angéliques avec 19.016, les syriaques avec 30.681 et d’autres minorités chrétiennes estimées à 21.870.