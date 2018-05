Le commandant de la Force navale des gardiens de la Révolution islamique, l’amiral Ali Fadawi a affirmé que « les Américains, où qu’ils regardent, verront partout la Force navale du Corps des gardiens de la Révolution islamique », a rapporté l’agence d’informations iraniennes Farsnews.

L’amiral Ali Fadawi a qualifié d’ » indispensable la sécurité du golfe Persique, de la mer d’Oman et de l’océan Indien . Et donc, les pays de la région devraient contribuer à faire respecter la sécurité maritime et ils doivent donc se doter des capacités requises pour accomplir cette mission. Les cas d’insécurité, qui nuisent de temps à autre à la région, puisent leur source dans l’ingérence des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France. Le golfe Persique et la région ne connaîtront pas une sécurité maritime pleine et entière, à moins que les Américains et les autres forces étrangères quittent la région ».

Il a ajouté : » Les deux forces navales de la République islamique d’Iran, l’une appartenant à l’armée et l’autre aux gardiens de la Révolution islamique, se complètent et sont soudées face aux ennemis »notant que « ses forces navales surveillent 24 heures sur 24 les actions des Américains dans le golfe Persique »‘.

Il a noté que « Les Américains, dans le golfe Persique, sont devenus plus obéissants que par le passé. Donald Trump disait des choses inacceptables pendant les premiers jours de son mandat, mais il a été finalement convaincu par les responsables militaires américains debaisser le ton. Les navires US se soumettent plus facilement à nos injonctions ces derniers temps et ils se comportent d’une manière plus professionnelle « .

