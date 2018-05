Les agents de la société Blackwater, rebaptisée Academi, et connue pour avoir commis des crimes atroces contre les civils irakiens, pourraient être envoyés en Syrie, sous couvert d’un contingent arabe, nous apprend l’éditorial du journal égyptien Shorouk.

Début avril, le président américain a réitéré sa volonté de retirer quelque 2000 soldats US déployés en Syrie. Riyad lui ayant alors demandé de retarder sa décision, le président des États-Unis a rappelé que c’était aux pays arabes de payer les coûts d’une présence prolongée américaine en Syrie. Washington a appelé les pays arabes à envoyer des forces en Syrie, appel auquel a tout de suite positivement répondu le ministre saoudien des Affaires étrangères, rappelle encore l’article.

Pour différentes raisons, l’éditorialiste du quotidien égyptien Shorouk estime très peu probable que les pays arabes du golfe Persique envoient des troupes en Syrie. Par conséquent, ce sera Blackwater, société sécuritaire privée de très mauvaise réputation, qui va devoir résoudre le problème et comme le précise le journal égyptien, cela ne fera que compliquer davantage la donne.

« Le 16 avril, de hauts responsables de certains États arabes ont établi des contacts avec le patron de Blackwater, Erik Prince, lui demandant d’envoyer des forces en Syrie. Ce dernier, a pourtant répondu qu’il préférait attendre et voir quelle décision allait prendre le président Trump sur la Syrie. »

Le journal fait ensuite allusion aux crimes commis entre 2005 et 2007 par les agents de cette société militaire privée, la plus grande du monde, en Irak. Le cas le plus abominable date du 16 septembre 2007 où les agents de Blackwater ont tiré aveuglement sur des civils, place Nissour à Bagdad, tuant 17 personnes et en blessant une vingtaine d’autres.

Aucune règle n’existe pour les agents de Blackwater qui tirent sur les civils sans aucune mauvaise conscience. Ils tuent ; peu importe qui les paie et où ils doivent mener leurs missions dévastatrices, précise le journal.

Les tueurs professionnels de Blackwater seraient très probablement affiliés à Israël et aux néoconservateurs états-uniens, selon l’éditorialiste du journal Shorouk qui, pour finir, appelle les États arabes à faire en sorte que la tragédie irakienne de Blackwater ne se répète pas en Syrie.

